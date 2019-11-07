«Гоняли по набережной и били о камни»: кошка осталась без глаза из-за жестокости туристов

Трехцветной кошке Лизе чуть больше года, половину своей жизни она провела на набережной в Сочи. Животное кто-то подкинул к летнему кафе еще в начале курортного сезона.

- Ее все гоняли по набережной – и люди, и животные, и Лиза не знала, куда прибиться, искала еду, - рассказывают волонтеры сочинского центра помощи бездомным животным «Мягкие сердца». - Лишь только одна сотрудница кафе ее кормила.

Эта женщина, которая и подкармливала кошку, спасала ее и от живодеров-туристов.

- Лиза была очень худая, ее грызли блохи и шерсть с нее сыпалась клочьями, люди видели эту бродячую кошку и, проходя мимо, пинали ногами, - рассказывает одна из сотрудниц летнего кафе на набережной в Сочи, представившаяся Ириной. – Пинали со всей жестокостью, так, что кошка отлетала на камни, о которые ударялось мордочкой.

Фото: vk.com/mjgkieserdca

Однажды, ударившись об острый камень, кошка травмировала половину морды – кожа у правого глаза порвалась и он вытек. Несколько дней Лиза не появлялась после этого у кафе, где над ней никто не издевался. Работница общепита, которая подкармливала кошку, решила, что животное подобрали с улицы домой. Но потом Лиза появилась – хромающая, с ужасной коркой на глазу.

Оставлять кошку в таком состоянии на улице было нельзя, и о больном животном женщина сообщила волонтерам.

Зоозащитники сразу не смогли забрать Лизу – приюты с бездомными животными переполнены, да и денег на ее лечение не было. Объявили срочный сбор на операцию для больной, и буквально за сутки решилась судьба Лизы. Ее забрали и отвезли в клинику на лечение.

- Врачи зашили глаз Лизе, к сожалению, она теперь видит только одним, травма была такая серьезная, что спасать уже было нечего – глаз вытек, - рассказывает волонтер Полина. – Сейчас она находится на платной передержке. Лиза очень трогательная и чудесная девочка, нежная и милая! Да, Лиза не такая как все кошки, но как и любому ребенку, ей очень нужна ласка и внимание, тем более, после жизни на улице, где ее все гоняли и обижали.

Лизу прооперировали и стерилизовали. Фото: vk.com/mjgkieserdca

Кошке не только сделали операцию, ее еще стерилизовали, обработали от паразитов и сделали прививки. Она приучена к лотку, хорошо ладит с другими животными.

- А еще Лиза очень ласковая, даже врачи это отметили, - рассказывает Полина. – Сейчас мы ищем для кошки семью, в которой ее полюбят и окружат заботой и вниманием. Забрать Лизу можно по телефону 8-918-303-11-83.

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О судьбе трехцветной кошки, которую назвали Умкой, зооволонтеры узнали от пожилой жительницы Адлера. Женщина позвонила им и сообщила, что подобрала животное на улице.

- Кошка сидела на тротуаре, мимо проходили два парня и один из них сильно пнул ее, - рассказывала волонтерам женщина. - Мне стало жалко кошку, я ее забрала к себе, но с ней что-то не так - она не ходит, не встает и не может поднять голову. А ведь еще несколько дней назад я видела, как она бегала по улице (продолжение)

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Рыжей Злате всего два года и половину из них она провела в борьбе за жизнь. Еще подростком кошку нашли на улице в Новороссийске в ужасном состоянии – ее задние лапы были сильно повреждены, и она не могла ходить. Лишь жалобно скулила под машинами, куда кое-как перебиралась на передних лапках, чтобы ее никто не тревожил.

- Когда я нашла кошку и принесла в клинику, на задних лапах был сильный некроз и их уже поедали опарыши. Когда Злату осмотрели ветеринары, сказали, что она пострадала не от животных, а от человека, - рассказывает новороссийский зооволонтер Виктория, которая и подобрала кошку. - Злату либо опускали в кипяток лапками, либо жгли их на костре. Ее травма говорила именно об этом. Кошка выжила и с этими ужасными ранами неизвестно сколько бродила по улице, опарыши стали съедать ее лапки до косточек (продолжение)