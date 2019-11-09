Пожары в Северском районе: ликвидировано два очага возгораний

В Северском районе продолжается борьба с пожарами в лесах и на склонах гор. В тушении принимают участие около трехсот человек – это добровольцы, работники администраций, сотрудники МЧС, лесничество, спасатели, казаки. В субботу к сбросу воды приступила авиация. Вертолет МЧС Ми-8 совершил шесть сбросов воды объемом 30 тонн в труднодоступные участки в районе очага Планческой Щели.

На борьбу с пожарами в Северском районе вышла авиация.

К вечеру 9 ноября удалось ликвидировать два очага возгорания в Мирном и Убинской. Второй очаг в Убинской, а также Планческой Щели и Ставропольской локализованы. Благодаря беспилотникам удалось на ранней стадии выявить новые очаги – пожарные с ранцевыми установками смогли добраться к ним на квадроциклах и потушить огонь.

Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/

- На месте был развернут оперативный штаб ГУ МЧС России по Краснодарскому краю под руководством ВрИО начальника Главного управления Николая Платонихина. В ночное время будет продолжено дежурство пожарно-спасательных подразделений по охране четырех населенных пунктов – Убинской, Смоленской, Калужской и Ставропольской, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

10 ноября продолжит работу авиация, к тушению присоединятся 20 спасателей Кубань-СПАС. В администрации Северского района приглашают выйти на борьбу с огнем добровольцев. Сбор в 8 часов утра в Планческой Щели на месте лагеря Регион 93.

Пожары в Северском районе Фото:instagram.com/adamdzharim/

- Общая численность группировки, привлечённой к ликвидации возгораний 278 человек и 38 единиц техники, от МЧС России 55 человек и 13 единиц техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При этом будут привлечены специалисты с горноспасательной подготовкой для тушения пожаров на склонах и в местах со сложным рельефом.