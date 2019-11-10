2019-11-10T23:46:37+03:00
Общество

Хабиба Нурмагомедова встретили в Краснодаре хлебом и солью

Чемпион UFC провел автограф-сессию и рассказал, что у него на Кубани большая армия болельщиков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Хабиб Нурмагомедов приехал в Краснодар Фото: instagram.com/inkeyauto/Хабиб Нурмагомедов приехал в Краснодар Фото: instagram.com/inkeyauto/
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Один из сильнейших бойцов мира, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приехал в Краснодар. Легенда смешанных единоборств провел автограф-сессию и встречу с болельщиками в автосалоне марки Toyota, которую представляет спортсмен.

Встречали Хабиба на Кубани, как и полагается – хлебом-солью, да песней для дорогого гостя от юных казачат.

- Я в Краснодаре второй или третий раз в жизни. И мне очень приятно приезжать, встречаться и общаться, особенно, когда на таких встречах присутствуют дети, подрастающее поколение. Надеюсь, эта встреча принесет пользу. Если хотя бы одному человеку принесет, я буду очень рад! Спасибо за хлеб-соль, за встречу! – сказал Хабиб.

Желающих сфотографироваться со звездой и взять автограф было так много, что все они едва могли уместиться в здании. Хабиб Нурмагомедов с сожалением сказал, что не мог уделить время каждому, но пообещал вернуться в Краснодар в декабре. Ведь здесь у него большая армия поклонников.

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Хабиб Нурмагомедов в Краснодаре
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- Большое спасибо, что поддерживаете, болеете, смотрите, следите. По статистике моей страницы в Instagram Краснодар на третьем месте после Москвы, где много людей, и Махачкалы – моей родины. Было приятно вас увидеть. В декабре планируем провести в Краснодаре хороший турнир. Так что мы обязательно встретимся, и проведем более обширную встречу с болельщиками. До встречи, друзья! – попрощался Нурмагомедов.

В понедельник 11 ноября Хабиб проведет еще одну автограф-сессию в Краснодаре и заложит именную звезду в МЦ «Красная Площадь». Начало в 11:00.

Напомним, что футболист «Краснодара» и земляк Хабиба Нурмагомедова Магомед-Шапи Сулейманов пригласил бойца на матч Лиги Европы против «Базеля», который состоится 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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