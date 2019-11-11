2019-11-11T17:22:12+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов планирует открыть спортивный зал в Краснодаре

Боец заложил именную звезду и пообщался с поклонниками [фото, видео]
Артём ГНАТЕНКОЕвгения СОРОКА
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Хабиб НурмагомедовХабиб НурмагомедовФото: Артём ГНАТЕНКО
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В понедельник, 11 ноября, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с поклонниками в Краснодаре. В кубанскую столицу боец приехал, чтобы посетить торжественную церемонию закладки именной звезды на Аллее Славы в мегацентре «Красная Площадь».

Встретиться с бойцом хотели сотни людей. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Встретиться с бойцом хотели сотни людей.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Как оказалось, встретиться с бойцом хотели сотни поклонников, причем не только взрослые, но и маленькие. Чтобы занять места поближе к кумиру, мальчишки встали ранним утром и приехали в торговый центр задолго до открытия. Когда кумир появился на сцене, восторгу не было предела.

Мальчишки приехали в торговый центр ранним утром, чтобы занять места поближе к кумиру. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Мальчишки приехали в торговый центр ранним утром, чтобы занять места поближе к кумиру.Фото: Артём ГНАТЕНКО

- Хабиб! Хабиб! - скандировали люди.

Хабиб Нурмагомедов приехал в Краснодар

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Автографам он предпочел общение с поклонниками.

Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы фанатов.

- Вы застали меня врасплох. Я не думал, что придет так много людей, - растерялся боец, увидев большое количество людей. - Я знаю, что здесь находятся те, кто давно следит за моей карьерой, болели за меня еще до того, как я стал чемпионом. Есть и те, кто поддерживает меня недавно. Всем большое спасибо!

Хабиб Нурмагомедов также рассказал, что сейчас открывает центр единоборств в Махачкале, в котором будут тренироваться дети.

Хабиб Нурмагомедов заложил именную звезду.

- Также открываем в Москве, идет строительство зала в Дубае, - сказал боец. - Я думаю, что Краснодар тоже войдет в этот список и мы здесь откроем такой зал для тренировок.

Кроме того, в марте-апреле ожидается самый большой бой для UFC за всю историю существования организации - соперником Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

- Самый главный бой в жизни был предпоследний - имя этого человека не хочу называть. Я один, а вас много. Извините, с кем не вышло сфотографироваться. Всем удачи и здоровья! - добавил спортсмен и поспешил удалиться. Уже вечером ему надо быть в Минеральных Водах.

После того, как ответил на вопросы фанатов, боец открыл именную звезду. Фото: Артём ГНАТЕНКО

После того, как ответил на вопросы фанатов, боец открыл именную звезду.Фото: Артём ГНАТЕНКО

Напомним, что футболист «Краснодара» и земляк Хабиба Нурмагомедова Магомед-Шапи Сулейманов пригласил бойца на матч Лиги Европы против «Базеля», который состоится 28 ноября.

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Желающих сфотографироваться со звездой и взять автограф было так много, что все они едва могли уместиться в здании. Хабиб Нурмагомедов с сожалением сказал, что не мог уделить время каждому, но пообещал вернуться в Краснодар в декабре. Ведь здесь у него большая армия поклонников (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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