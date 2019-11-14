2019-11-14T11:56:59+03:00
Наука

На Кубани археологи нашли древнее захоронение и нож, пролежавший в земле 2,5 тысячи лет

Работы ведут в Выселковском районе около станицы Бузиновской
Артём ГНАТЕНКОТатьяна ЗЕРНАЕВА
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Раскоп близ станицы Бузиновской Фото: Власть СоветовРаскоп близ станицы Бузиновской Фото: Власть Советов
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На территории строительства новой железнодорожной ветки в Крым близ станицы Бузиновской Выселковского района работают археологи, которым удалось найти древнее захоронение и несколько интересных для историков артефактов.

Погребение мужчины обнаружили на глубине 1,2 метра. Рядом с ним была только миска, сделанная из нижней части горшка, сообщает «Власть Советов». Правда определить время захоронения, и даже племя умершего довольно сложно.

На территории современной Кубани проживали скифоиды, племена близкие к скифам, эти народы использовали как грунтовый способ захоронения, так и курганный, присущий скифам. Сейчас скелет изучают антропологи.

Нож, наконечники стрел и часть упряжки Фото: Власть Советов

Нож, наконечники стрел и часть упряжки Фото: Власть Советов

Кроме того, на месте раскопок найдены бронзовые наконечники стрел, нож, пряжка от конской упряжи, осколки греческой амфоры и керамической посуды. Нож с достаточно тонким клинком и видимо из очень хорошего сплава, раз пролежал в земле 2,5 тысячи лет.

- Эти артефакты относятся к раннему железному веку, наконечник скифской стрелы примерно VI веку до н.э., фрагменты античной амфоры к IV веку до н. э. Наконечники стрел тоже не позволяют идентифицировать этническую принадлежность племени, проживавшего здесь. Оружие и в те времена хорошо продавалось, поэтому наконечник скифской стрелы не говорит о том, что здесь был именно скиф, - рассказал руководитель экспедиции, археолог ИА РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Карпов.

Руководитель экспедиции Дмитрий Карпов Фото: Власть Советов

Руководитель экспедиции Дмитрий Карпов Фото: Власть Советов

Ученые предпологают, в районе Бузиновской было место стоянки кочевников. Об этом говорят найденные кости животных, которых готовили и употребляли в пищу, а также осколки керамической посуды.

После раскопок историкам предстоит большая работа в институтах, а после этого самые значимые экспонаты передадут музеям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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