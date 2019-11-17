2019-11-17T18:23:05+03:00
Спорт

Мамаева заменили под аплодисменты трибун на стадионе в Краснодаре

Десятый номер ростовчан отыграл больше половины в товарищеском матче с "быками"
Евгения ОСТРАЯ
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Павел Мамаев играет за "Ростов". Фото: twitter.com/rostovfcПавел Мамаев играет за "Ростов". Фото: twitter.com/rostovfc
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Возвращение недавнего «сидельца» Павла Мамаева в большой футбол получилось драматичным. Сегодня, 17 ноября, он приехал за былым авторитетом в спорте, большими гонорарами и любовью болельщиков не куда-нибудь, а в Краснодар. Впервые после скандала и почти года, проведенного в колонии за драку в московском кафе, бывший хавбэк ФК «Краснодар» вышел на поле именно здесь. Между двумя извечными соперниками на юге анонсировали товарищеский матч после тяжелой ничьи две недели назад.

Недавний изгнанник «Краснодара» вышел на поле с первых минут матча.

Надо сказать, трибуны (болельщиков на стадионе в Краснодаре было около 12 тысяч) встретили Мамаева аплодисментами. Отдали дань уважения бывшему из "быков" зрители и после того, как десятый номер "Ростова" отправился на скамейку запасных на 53-ей минуте матча. Забить впервые после почти года вынужденного отсутствия в большом футболе Мамаеву не удалось. Но на поле Павел был очень активен.

Павел Мамаев вернулся в большой футбол. Фото: twitter.com/rostovfc

Павел Мамаев вернулся в большой футбол. Фото: twitter.com/rostovfc

Напомним, футбольный клуб разорвал контракт с футболистом, как только стало известно о его хулиганской выходке. Решение владельца «Краснодара» Сергея Галицкого было безапелляционным.

Однако без работы Мамаев не остался. Сразу после выхода из колонии двухлетний контракт предложили ему в «Ростове».

Сегодня "Ростову" забить так и не удалось. Товарищеский матч закончился победой хозяев - 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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