Жена экс-футболиста «Краснодара» Мамаева показала видео с операции по удалению «рук-базук»

Жена экс-футболиста «Краснодара» Алана Мамаева уже не первый год ищет пластических хирургов для людей, попавших в тяжелые ситуации. Весной 2019 года она помогла девушкам, пострадавшим от рук «Доктора Франкенштейна». А теперь взялась за известного фрика Кирилла Терешина.

Парень прославился благодаря "рукам-базукам": в бицепсы он закачал, как оказалось, обычный вазелин, который вызвал у него проблемы со здоровьем. Блогер испытывал сильную боль в руках. Когда она стала невыносимой, Кирилл обратился за помощью к врачам.

Алана Мамаева, которая нашла хирургов для «Рук-Базук», опубликовала фильм об операции на своем Youtube-канале. В ролике жена экс-футболиста «Краснодара» показала, как проходило хирургическое вмешательство. Более того, девушка лично присутствовала на операции, снимая весь процесс.

РУКИ-БАЗУКИ - ВНУТРИ ВАЗЕЛИН. ОПЕРАЦИЯ! .Вы ждали выпуск с эксклюзивными кадрами операции по удалению пораженных тканей из рук Кирилла Терешина. А мы - возможность показать работу одного из лучших пластических хирургов страны Дмитрия Мельникова. Ваши желания совпали с нашими возможностями. Смотрим СПЕЦВЫПУСК "ПЛАСТИКИ" и не забываем подписываться на наш молодой и растущий канал! Смотрим! Чтобы не пропустить новые серии - кликай на "колокольчик". _______________ Ссылки на соц.сети: Инстаграмм проекта: https://www.instagram.com/plastika.rf/ Инстаграмм Аланы Мамаевой: https://www.instagram.com/alana_mamaeva/ Инстаграмм Кирилла Терешина: https://instagram.com/kirilltereshin96 Инстаграмм Дмитрия Мельникова: https://instagram.com/drmelnikov музыка ____ "Choose your path" by WHAT Pictures "Trap - Hip Hop Instrumental For Rappers" by Rap the flow "Soft Ambient Medical Corporate Background" by Rainy audio "Rise of the machines" by Anton Shilo "Dramatic and Emotional Background Music For YouTube Videos" by AShamaluevMusic - RFM & NCM ____ #АланаМамаева #MamaevaAlana #пластика #пластическаяхирургия #пластикарф #plasticarf #реалити #reality