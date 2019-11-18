2019-11-18T21:24:16+03:00
Общество

Новый Яблоновский мост начнут возводить со стороны Адыгеи

Строители приступят к работе со дня на день [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Строители готовы к установке первых опор нового Яблоновского моста. Фото: instagram.com/rustam.kalashaovСтроители готовы к установке первых опор нового Яблоновского моста. Фото: instagram.com/rustam.kalashaov
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О том, что двухполосный путепровод, соединяющий Кубань и Адыгею, давно не справляется с возросшим автомобильным трафиком, говорят уже больше десяти лет. Но, наконец, от слов переходят к делу - на месте строительства нового Яблоновского моста подъехала техника.

Как выяснилось, работы начнутся со стороны Адыгеи - строители готовы к установке первых опор путепровода.

К месту строительства уже прибыла техника. Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

К месту строительства уже прибыла техника. Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

- На площадке со стороны Адыгеи уже проложили временную дорогу, - рассказывает депутат государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Рустам Калашаов. - Завезли материалы под заливку фундамента, определены места установки опор.

Необходимые стройматериалы также подвезли. Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

Необходимые стройматериалы также подвезли. Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

По словам подрядчика, к основным работам бригада приступит со дня на день.

Напомним, новый путепровод возведут в 20 метрах от действующего моста - он станет продолжением улицы Захарова. Длина переправы составит чуть более одного километра. Мост будет иметь по две полосы в каждом из направлений.

Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

Фото: instagram.com/rustam.kalashaov

Кроме того, на новом путепроводе мосту организуют тротуар шириной 3 метра и велосипедную дорожку.

Как сообщает сайт госзакупок, строительство дороги и моста продлится до 10 декабря 2021 года. Первый этап должны завершить уже 29 ноября, ко второму приступят 10 января 2020 года и продлится он до 31 января 2020 года. Третий этап запланирован на 1 января 2021 года, окончание работ 10 декабря 2021 года.

Общая стоимость работ по проекту составит 524,3 миллиона рублей.

На данный моммент проезд грузового и общественного транспорта по Яблоновскому мосту закрыт - запрет действует с 12 июля. Объект, который был построен в 1952 году, больше не выдерживает ежедневного трафика.

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«Героя» каждой пресс-конференции с властью - Яблоновского моста - перестали стесняться. И хотя по-прежнему на этого «бедного родственника» кубанской столицы денег катастрофически не хватает (14-ю часть от необходимой суммы строительства даже анонсировать не стали), возводить объект все-таки начнут (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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