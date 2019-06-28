Пассажирам автобусов, въезжающим в Краснодар через Яблоновский мост, придется думать о смене маршрута

Жителям Краснодарского края придется менять свои привычки - с 12 июля на проезд по многострадальному Яблоновскому мосту для автобусов и грузовиков наложат табу. Нет, это не временные трудности. Так теперь будет всегда, говорят в мэрии Краснодара, на чьем балансе находится мост.

Дело в том, что прошлогодние экстренные меры по ремонту температурных швов путепровода ситуацию, как выяснилось, не спасли. Объект, который был построен в 1952 году, больше не выдерживает ежедневного трафика.

- Специалисты обнаружили серьезные технические проблемы в сооружении, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Краснодара. - Кроме того, запрет на проезд грузового транспорта был всегда, только его никто не соблюдал.

Решено было пойти на кардинальные меры - с обеих сторон моста установят запрещающие дорожные знаки, а также металлические конструкции, которые не дадут проехать автомобилям выше 3 метров.

- По Яблоновскому мосту поедет только легковой транспорт весом не более 4-х тонн, - продолжают в мэрии.

Предполагается, что вся нагрузка теперь ляжет на два альтернативных въезда в Краснодар - через улицы Ставропольскую и Мачуги и Тургеневский мост.

- Сейчас министерства транспорта и дорожного хозяйства двух регионов - Кубани и Адыгеи продумывают и согласовывают пассажирские маршруты, - уточнили в городской администрации Краснодара. - Автовокзал "Южный" переносить не планируется.

Таким образом, ехать (фактически на другой конец города) пассажирам автобусов из Новороссийска, Анапы,Геленджика, Абинска, Крымска и близлежащих станиц придется через весь город. Ожидается, что их маршрут будет пролегать по центру кубанской столицы.

Напомним, в январе на Яблоновском мосту, ставшем уже притчей во языцех, неизвестные вывесили плакат, в котором обращались к президенту страны Владимиру Путину, дав понять, что остальные инстанции уже пройдены.

«Мост вот-вот рухнет!», - гласит плакат, призывающий уже начать предпринимать какие-нибудь шаги, чтобы сделать южный въезд в город менее изматывающим.

Известно, что путепровод находится на балансе кубанской столицы. Но мэр Краснодара Евгений Первышов неоднократно заявлял, что у города и без Яблоновского моста проблем достаточно. В прошлом году после его слов, что горожанам мост и вовсе не нужен, разразился грандиозный скандал.

- Он нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет, - сказал мэр кубанской столицы. - Если, к примеру, соседи (говоря об Адыгее - Авт.) сами дают 50% стоимости строительства, тогда будем думать. Это должен быть совместный проект двух регионов.

И разом лишил надежды на то, что для сотен пассажиров автобусов и автомобилистов ежедневный въезд в город перестанет напоминать взятие Бастилии в День сурка.

Позже в мэрии объяснили свою резкость, назвав строительство ливневок, трамвайных путей и решение проблем пробок в самом Краснодаре первоочередными заботами. Ну а «Комсомолка» попыталась найти в соседнем регионе желающих поучаствовать в решении «яблоновской».

- Вопрос этот никогда не ставился таким образом. Насколько нам известно, Краснодар однозначно планировал строительство моста-дублера за свой счет, либо за счет привлечения средств федерального бюджета, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела дорожного строительства республики Адыгея Даур Аргун. - Потому что иначе и быть не может. И Яблоновский, и Тургеневский мосты находятся на балансе Краснодара, каким образом, по-вашему, возможно софинансирование с нашей стороны?! Это будет нецелевое использование средств сразу. Если что когда-либо и обсуждалось на этот счет, так это подготовка подъездных путей за счет средств республики Адыгея. Кроме того, каким образом мэр Краснодара разделяет въезжающих ежедневно в город на жителей и нежителей? У него есть такая статистика?

По словам Даура Аргуна, и Новая Адыгея, и поселок городского типа Яблоновский давно уже стали неофициальной частью кубанского города, где, пользуясь дешевизной жилья, селятся и его жители в том числе.

Кроме того, Краснодар - это еще и краевой центр, с полагающейся его статусу инфраструктурой. Только здесь располагаются инстанции регионального уровня, не говоря уже о больницах и прочих социальных объектах. И то, что мосты через Кубань необходимы жителям края, очевидно.

Так совпало, что летом прошлого года, когда Яблоновский мост закрыли на ремонт, состоялась встреча глав двух соседних регионов Адыгеи и Краснодарского края. Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев сошлись тогда во мнении, что Яблоновский мост — общая проблема и отнюдь, действительно, не городская головная боль. Заявить о ней запланировали на федеральном уровне.

И пока, чем закончится эта эпопея, неясно.

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