Пассажирка «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, отсудила 634 тысячи рублей

Пассажирка самолета, который 1 сентября 2018 года совершил жесткую посадку в Сочи, отсудила у авиакомпании 634,5 тысячи рублей компенсации. Такое решение вынес Истринский городской суд. При этом отметим, изначально женщина подала иск на 5 миллионов рублей.

По словам представителя истца, авиакомпания за пять дней до суда узнала реквизиты банковской карты пострадавшей и перечислила 100 тысяч рублей за моральный вред. Уже в самом судебном заседании аиваперевозчик заявил - компенсация выплачена, потому в исковых требованиях необходимо отказать. Но все же суд встал на сторону пассажирки. Однако в ближайшее время решение служителя Фемиды она будет обжаловать.

- Учитывая тот факт, что у моего доверителя после авиапроисшествия проблемы с позвоночником и передвигается она в инвалидной коляске, то мы будем обжаловать решение суда. Сейчас Александре требуется операция, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. - Не исключено, что обжаловать решение в Верховном суде РФ, поскольку на данный момент мы видим, что суды зачастую компенсируют моральный вред, несоразмерный тем потрясениям, которые перенес пассажир.

Напомним, Boeing-737 совершил жесткуюпосадку в Сочи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/666787" frameborder="0"></iframe> В Сочи при посадке самолет упал в реку и загорелся.

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