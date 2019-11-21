Высшая квалифколлегия судей согласилась возбудить дело в отношении судьи из Темрюкского района

Высшая квалификационная коллегия судей дала «добро» на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского суда Павла Грачева. Напомним, служитель Фемиды подозревался в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ) и вынесение заведомо неправосудного решения (ч.1 ст.305 УК РФ).

Подробности расследования правоохранители не разглашали. Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», он вынес неправосудный приговор по делу о земельном споре. Сумма взятки за решение составила ни много ни мало один миллион рублей. Позже спорное постановление было отменено.

Сам судья свою вину не признает, уверяя, что ситуация - результат давления со стороны силовиков. Он пытался обжаловать решение региональной коллегии судей. Однако ее оставили без удовлетворения. ВККС дала согласие возбудить уголовное дело.

Если вина служителя Фемиды будет доказана, он может не только лишиться своего статуса, но и получить тюремный срок, причем большой - до 10 лет лишения свободы.

СПРАВКА «КП»

Федеральный судья Павел Грачев бессрочно наделен полномочиями указом президента от 4 сентября 2000 года. С этого же года он возглавлял Темрюкский районный суд.

Согласно опубликованным сведениям о доходах, служитель Фемиды в 2017-м году заработал 2,15 млн рублей, а его супруга немногим более 400 тысяч рублей. В собственности у супругов земельные участки и два жилых дома, а также автомобиль BMW X3.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Глава СК просит возбудить дело против еще одного кубанского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Темрюкского районного суда (читайте далее)

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