На судью, учинившую драку на улице, не стали заводить уголовное дело

В отношении федеральной судьи Динского района Светланы Дубовик не стали возбуждать уголовное дело.

Напомним, о нападении федеральной судьи Светланы Дубовик рассказала 25-летняя жительница Динского района Людмила Пономаренко. Скандал разгорелся из-за оставленной в тупике машины, которая перегородила дорогу к реке белой иномарке.

- У меня не было ключей от этого автомобиля, и я так и сказала шоферу, который был за рулем машины, - объясняет Людмила Пономаренко. - Но оба – и водитель и пассажирка начали орать на меня. Я достала мобильник и начала снимать их на видео.

Тут-то судья и дала в глаз женщине, а потом села в машину и закрылась, вызвав полицию. Позже ролик разлетелся по соцсетям. Так о судье, распускавшей руки, и узнала вся Кубань.

Людмила написала заявление в полицию. Начались разбирательства. Проверкой всех обстоятельств занялся Следственный комитет. Правда, возбуждать уголовное дело на судью не стали. В ее действиях не нашли состава преступления.

- Следователь отказал в возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», он не усматривает у Дубовик хулиганских побуждений. Якобы имел место обоюдный конфликт, - возмущена Людмила Пономаренко. - Кроме того, следователь не увидел в действиях судьи и административного правонарушения.

Стоит сказать, что оценить поведение федеральной судьи Динского района Светланы Дубовик, устроившей драку, специальная комиссия Квалификационной коллегии судей Краснодарского края должны был 31 мая. Однако слушание из-за болезни служительницы Фемиды было перенесено на 28 июня.

Напомним, ранее карьера Арбитражного судьи для Андрея Шевченко закончилась после того, как он обматерил представителя истца на одном из заседаний. На просьбу быстрее рассмотреть дело, служитель закона в нецензурных выражениях заявил, что торопиться с этим вопросом не намерен.

Лишился мантии и судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров. После того, как под колесами автомобиля KIA Optima, которым управлял служитель Фемиды, оказалась 18-летняя спортсменка, он пытался скрыться с места аварии.

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