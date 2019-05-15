В Краснодаре судью, сбившего на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку, лишили прав

Экс-судью Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова лишили водительских прав за то, что оставил место ДТП, в котором пострадала спортсменка. Теперь за руль он не сможет сесть в течение года. Таково было решение Фемиды.

Напомним, судья оказался в центре громкого скандала после публикации видео с места ДТП, которое произошло в Краснодаре 21 декабря 2018 года. Под колесами KIA Optima, которым управлял судья Арсен Крикоров, оказалась 18-летняя спортсменка Виктория Зверева.

Пострадавшая Вика Зверева - тхэквондистка.

Он попытался ответить на обвинения в СМИ, назвав пострадавших вымогателями. Но в итоге подал в отставку. 16 января его лишили мантии.

А после стало известно, что краевая прокуратура направила в генеральное ведомство материалы по двум административным делам «Наезд на пешехода» и «Оставление места ДТП» в отношении Арсена Крикорова.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

Верховный суд России удовлетворил представление генпрокурора Чайки о привлечении бывшего судьи к административной ответственности. Защита Арсена Крикорова пыталась обжаловать решение, но увы - в удовлетворении апелляционной жалобы суд отказал.

Стоит сказать, материалы дела о привлечении Крикорова к административной ответственности по второй статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» еще находятся в производстве Октябрьского районного суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится (читайте далее)

Дело судьи, сбившего на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку, отправили в Генпрокуратуру

Краевая прокуратура направила в генеральное ведомство материалы по двум административным делам «Наезд на пешехода» и «Оставление места ДТП» в отношении судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова (читайте далее)