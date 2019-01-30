Дело судьи, сбившего на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку, отправили в Генпрокуратуру

Краевая прокуратура направила в генеральное ведомство материалы по двум административным делам «Наезд на пешехода» и «Оставление места ДТП» в отношении судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова.

- Все документы и заключение отправлены, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Ожидается, что именно Генеральная прокуратура выступит с инициативой в Верховный суд РФ о лишении его неприкосновенности.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

В это время в Высшей квалификационной коллегии судей РФ на 4 февраля намечена повестка, где как раз будут принимать решение об отставке Арсена Крикорова с должности гарнизонного военного судьи.

Пострадавшая Вика Зверева - тхэквондистка

Напомним, судья оказался в центре скандала после публикации видео с места ДТП, которое произошло в Краснодаре 21 декабря. Под колесами автомобиля KIA Optima, которым управлял судья Арсен Крикоров оказалась 18-летняя спортсменка Виктория Зверева. Он попытался ответить на обвинения в СМИ, назвав пострадавших вымогателями. Но в итоге подал в отставку.

- 16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А.В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Краснодарского гарнизонного военного суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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- Он нагло врет, - ответила в свою очередь на обвинения мама Вики Марина. - Я не собираюсь даже больше с ним ничего обсуждать. Когда мы встречались в тот единственный раз после аварии с Викой, я просто написала на бумаге, что ей потребуется и сколько это стоит. Он забрал бумажку, а теперь, наверное, готовится ею прикрываться. На самом деле никаких требований мы не выдвигали, думали, что возможны нормальные человеческие отношения. Но судя по всему не получится (читайте далее)