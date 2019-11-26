«С аппетитом наворачивает рыбку»: Посетители адыгейского питомника рассказали об условиях содержания медведя Афанасия
За судьбой двухлетнего Афанасия следила вся Кубань. Изначально он был подарком на свадьбу для человека из Армении. Но жених от такого презента отказался. Тогда курьер решил не везти косолапого в такую даль и оставил у сестры своего товарища в Краснодаре.
После поднявшейся в Интернете шумихи чиновники нашли Афанасию новый дом в Хаджохской теснине. В администрации города рассказывали, что мишку почистят, помоют, а потом отправят на собственную территорию с прудом. Но у многих пользователей в Сети оставались сомнения на этот счет - мол, на новом месте Топтыгину будет только хуже.
И вот спустя две недели после переезда медведя появились новости.
- Пока Афанасий живет в небольшом контейнере, по крайней мере просторнее, чем была предыдущая его клетка. Но Афанасий не унывает, с аппетитом наворачивает рыбку и с любопытством рассматривает людей, - рассказывает неравнодушная к судьбе мишки Марина Гудкова. - Я ехала в Хаджох из Ростова и обратно с кучей пересадок с одной-единственной целью - посмотреть условия содержания животных. От многочисленных отзывов об ужасных условиях жизни обитателей парка у меня просто сжалось сердце.
Фото: Марина ГУДКОВА.
Но в итоге посетительница не заметила у медведя признаков стресса. Мишка, по ее словам, вел себя расслабленно и миролюбиво.
- Металл для строительства вольера уже завезли, огораживать территорию будут рядом с Тимофеем, - добавляет Марина. - Есть на этом участке и небольшая природная купальня, как у Тимофея и Мани.
Со слов девушки, условия у здешних обитателей хорошие. Животных специально никто не отлавливает для потехи публики - они взяты на попечение, потому что от них отказались прежние владельцы.
Раньше Афанасий ютился в маленькой клетке.
- Кроме того, сотрудники Хаджоха стараются выпустить в природу тех животных, которые могут сами позаботиться о себе, - объясняет Марина Гудкова. - К примеру, детенышей убитой охотниками косули сейчас подращивают и скоро будут выпускать.
Правда, Афанасия отпустить на вольные хлеба уже не получится. Медведь слишком взрослый - позаботится о себе сам не сможет, а значит в дикой природе просто погибнет.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Купили медведя в подарок, но потом бросили»: краснодарка больше трех недель пытается пристроить животное в питомник
Это необычная история произошла в Краснодаре. Во дворе одной из многоэтажек вот уже почти месяц живет медведь. Зовут его Афанасий, ему 2,5 года. Ютится он в небольшой металлической клетке 1х1 метр, а спит прямо под открытым небом (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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