2019-11-26T10:26:46+03:00
Дом. Семья

«С аппетитом наворачивает рыбку»: Посетители адыгейского питомника рассказали об условиях содержания медведя Афанасия

Брошенный в Краснодаре дикий зверь обрел жилье благодаря Интернету [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Афанасий сейчас живет в небольшом контейнере, по крайней мере просторнее, чем была его предыдущая клетка. Фото: Марина ГУДКОВА.Афанасий сейчас живет в небольшом контейнере, по крайней мере просторнее, чем была его предыдущая клетка. Фото: Марина ГУДКОВА.
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За судьбой двухлетнего Афанасия следила вся Кубань. Изначально он был подарком на свадьбу для человека из Армении. Но жених от такого презента отказался. Тогда курьер решил не везти косолапого в такую даль и оставил у сестры своего товарища в Краснодаре.

После поднявшейся в Интернете шумихи чиновники нашли Афанасию новый дом в Хаджохской теснине. В администрации города рассказывали, что мишку почистят, помоют, а потом отправят на собственную территорию с прудом. Но у многих пользователей в Сети оставались сомнения на этот счет - мол, на новом месте Топтыгину будет только хуже.

И вот спустя две недели после переезда медведя появились новости.

- Пока Афанасий живет в небольшом контейнере, по крайней мере просторнее, чем была предыдущая его клетка. Но Афанасий не унывает, с аппетитом наворачивает рыбку и с любопытством рассматривает людей, - рассказывает неравнодушная к судьбе мишки Марина Гудкова. - Я ехала в Хаджох из Ростова и обратно с кучей пересадок с одной-единственной целью - посмотреть условия содержания животных. От многочисленных отзывов об ужасных условиях жизни обитателей парка у меня просто сжалось сердце.

Фото: Марина ГУДКОВА.

Фото: Марина ГУДКОВА.

Но в итоге посетительница не заметила у медведя признаков стресса. Мишка, по ее словам, вел себя расслабленно и миролюбиво.

- Металл для строительства вольера уже завезли, огораживать территорию будут рядом с Тимофеем, - добавляет Марина. - Есть на этом участке и небольшая природная купальня, как у Тимофея и Мани.

Со слов девушки, условия у здешних обитателей хорошие. Животных специально никто не отлавливает для потехи публики - они взяты на попечение, потому что от них отказались прежние владельцы.

Раньше Афанасий ютился в маленькой клетке.

Раньше Афанасий ютился в маленькой клетке.

- Кроме того, сотрудники Хаджоха стараются выпустить в природу тех животных, которые могут сами позаботиться о себе, - объясняет Марина Гудкова. - К примеру, детенышей убитой охотниками косули сейчас подращивают и скоро будут выпускать.

Правда, Афанасия отпустить на вольные хлеба уже не получится. Медведь слишком взрослый - позаботится о себе сам не сможет, а значит в дикой природе просто погибнет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Это необычная история произошла в Краснодаре. Во дворе одной из многоэтажек вот уже почти месяц живет медведь. Зовут его Афанасий, ему 2,5 года. Ютится он в небольшой металлической клетке 1х1 метр, а спит прямо под открытым небом (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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