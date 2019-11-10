2019-11-10T18:09:29+03:00
Общество

Медведя Афанасия привезли в Хаджохскую теснину

Его почистят, помоют, а потом отправят на собственную территорию с прудом
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Медведь Афанасий приехал в Хаджохскую теснину. Пока он будет находиться в стационаре, с ним поработают ветеринары. Мишку почистят, помоют, а через пару деньков отправят на собственную территорию с прудом. У него будут соседи – медведи Тимофей и Маня.

- Территория большая, за медведями хорошо ухаживают, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 10 ноября стало известно, что медведь, живущий во дворе многоквартирного дома Краснодара, отправился в Хаджохскую теснину. Это красивейшее место в поселке Каменномостском. Также был вариант с Кореновском, но нашелся вариант комфортнее. Об этом рассказал помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

Афанасий оказался на улице по вине бывшего хозяина, который не смог его пристроить. За медведем ухаживала сестра курьера, который привез животное в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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