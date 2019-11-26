Все отделение знало об изнасиловании следовательницы в Сочи, но перевестись в другой отдел ей не давали

В Сочи следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 23-летней полицейской Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

В тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

- Маша приехала работать в Сочи недавно. Она так ждала этого момента, когда начнет сама зарабатывать. Форму наглаживала каждый день, - рассказала "КП" - Кубань" сестра погибшей полицейской Анна Клочкова.

Но уже на первом же Дне уголовного розыска, что в начале октября, коллеги ее по женскому мундиру откровенно возненавидели.

Сестра погибшей Марии Клочковой рассказала, что случилось 00:00 00:00

- "Зачем ты сюда приперлась" - заявили они, - продолжает сестра.

Маша только месяц работала следователем

Новобранка Маша привлекала внимание мужчин, что раздражало женский коллектив. А первый парень в отделе, красавец Алан П. весь вечер не отходил именно от нее.

- Ее невзлюбили в коллективе, а он успокаивал, - говорит Анна Клочкова. - Сказал, что со всеми новенькими такое происходит. Но если она найдет себе хорошего друга, то все наладится.

Как стало известно, Алан снял номер в гостинице и пригласил туда Машу для дружеского разговора.

- Я ее спрашивала, как ты в гостинице-то оказалась, - продолжает сестра. - Но она юная дурочка, и правда, рассчитывала на романтический вечер, видимо. А потом ее ждала мама дома. Родители приехали поддержать сестренку в тот день и поздравить с профессиональным праздником.

В какой момент Алан превратился в монстра, Маша помнила смутно. Только уже и персонал той гостиницы, куда молодая пара пришла в тот вечер, подтверждают, что номер после их визита был весь в крови. А девушка сама себе вызывала скорую. Ее выносили из номера.

- У нее ушивали влагалище в нескольких местах, - говорит Анна. - Как вы думаете, после добровольного секса такие последствия должны быть?

После ночи "любви" в гостинице Алан пропал на некоторое время. Но когда понял, говорит сестра, что Маша не будет придавать огласке произошедшее, начал ей писать.

- Сейчас телефон сестры находится у следователей, а значит, вопросы по поводу насилия будут сняты. Там вся переписка, - продолжает Анна Клочкова.

После того как Машу выписали из больницы она вынуждена была вернуться в отдел.

На похороны полицейской коллеги, травившие новобранку, не приехали

- Она пришла, а в ее кабинете все вещи выбросили в мусорку. И травля стала просто системной уже - она делала все не то и не так. Я поехала к начальнику отдела и потребовала, чтобы насильника наказали, а Машу перевели на другую работу, - плачет сестра. - Он сказал, что ждет рапорта.

Никакого разбирательства по факту произошедшего в гостинице не последовало. Но и сама Маша, боясь огласки на работе, заявлений в органы не писала. А спустя месяц она покончила с собой.

Сегодня, 26 ноября, девушку похоронили в родном Апшеронске. Следствие по ее делу продолжается.

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