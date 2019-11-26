По факту гибели следовательницы Марии Клочковой возбуждено уголовное дело
Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летней следовательницы Марии Клочковой. Тело сотрудницы УВД Хостинского района Сочи нашли 23 ноября.
- По данным следствия, девушка утром 23 ноября заступила на службу, получив огнестрельное оружие. Тело погибшей в служебном помещении обнаружили ее коллеги, которые вызваaли на место медиков и сотрудников территориального следственного отдела СКР, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По фaкту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району городa Сочи СКР по Краснодaрскому краю возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства») В рaмках расследования будут тщaтельным обрaзом изучены обстоятельствa и условия, толкнувшие девушку на дaнный поступок.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, напрaвленные нa установление всех обстоятельств произошедшего. Нaзначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
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В полиции Мария – человек новый, летом она окончила институт МВД и осенью по целевому направлению отправилась служить в полицию Сочи.
На службе поблажек ей не делали – новенькая наравне с мужчинами выезжала на места преступлений, пропадала ночами на дежурствах, как «молодую» ставили ей сутки на выходные, подбивала отчеты. Дома Маша бывала редко – все время торчала на работе. Как говорит сестра, приходила только переночевать. А в 5 утра уже подъем (продолжение)
Расследованием смерти 23-летней следовательницы в Сочи займется управление собственной безопасности МВД России В полиции Сочи сейчас полно проверяющих. Сюда приехали высокие чины не только из краевого аппарата Главка, здесь работают также следователи Следкома и прибыли полицейские из Москвы (продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU
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