2019-11-26T14:29:44+03:00
Происшествия

Расследованием смерти 23-летней следовательницы в Сочи займется управление собственной безопасности МВД России

Сотрудники федерального Главка уже прибыли на курорт
Варвара ДЫМ
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Марии Клочкова. Фото: соцсетиМарии Клочкова. Фото: соцсети
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В полиции Сочи сейчас полно проверяющих. Сюда приехали высокие чины не только из краевого аппарата Главка, здесь работают также следователи Следкома и прибыли полицейские из Москвы.

МВД Краснодарского края проводит сразу две проверки. Одни сотрудники разбираются со взяткой, которую требовали два оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с жителя Сочи. Другие проводят проверку по факту гибели 23-летней Марии Клочковой.

Мария Клочкова в полицию пришла не так давно. Фото: соцсети

Мария Клочкова в полицию пришла не так давно. Фото: соцсети

- По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники Главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Во время выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения. По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Тело юной следовательницы нашли 23 ноября. Девушка в тот день только заступила на дежурство, получила табельное оружие и зашла в свой кабинет. Из него она больше не выходила. Когда Марию нашли, рядом с ней лежал пистолет. В полиции девушка проработала немного. Оно окончила вуз в июне 2019, а осенью устроилась на работу в полицию Сочи. Хотя сама родом из другого города.

Сестра Марии Клочковой Анна рассказала, что следовательница могла покончить с собой после изнасилования коллегой. Мол, еще в октябре Мария стала жертвой насилия и просто не смогла дальше жить с этим.

- Сестру изнасиловал опер, - заявила Анна Клочкова. – Но заявлений она не писала. Боялась испортить себе жизнь. Как мне известно, начальник отдела это знал. И обещал даже помочь с переводом в другой город.

Девушку нашли мертвую в служебном кабинете. Фото: соцсети

Девушку нашли мертвую в служебном кабинете. Фото: соцсети

Как рассказала сестра погибшей девушки, после изнасилования Мария сама вызвала себе скорую – у нее открылось сильное кровотечение. Врачи написали в выписке, что у пациентки кровотечение «возникшее после дефлорации девственной плевы».

Так ли это, будут и разбираться московские следователи полиции. Проводит проверку и Следственный комитет Кубани.

- Мы рассматриваем все версии случившегося, будем выяснять также, было ли изнасилование, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи

Тело 23-летней следовательницы МВД Сочи Марии Клочковой нашли в ее служебном кабинете, а рядом лежало табельное оружие. Ее родня уверена – что красавицу и умницу довели до этого. Сестра Марии сообщила, что ее изнасиловал коллега (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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