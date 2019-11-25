2019-11-25T19:42:05+03:00
Происшествия

Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи

До того, как девушка погибла, ее могли изнасиловать
Варвара ДЫМ
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Мария Клочкова в полицию пришла совсем недавно. Фото: соцсетиМария Клочкова в полицию пришла совсем недавно. Фото: соцсети
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Тело 23-летней следовательницы МВД Сочи Марии Клочкиной нашли в ее служебном кабинете. Девушка застрелилась из табельного оружия. А ее родня уверена – что красавицу и умницу довели до этого. Сестра Марии сообщила, что ее изнасиловал коллега.

- Моя сестра не псих, она не больная на голову, - написала в одной из групп в соцсетях Анна Клочкова. - Ее довели до суицида. 6 октября ее госпитализировали с кровотечением. Изнасиловал опер. Заявлений она не писала. Боялась испортить себе жизнь. Но начальник отдела знал. И обещал даже помочь с переводом в другой отдел.

После того, как в СМИ появилась эта информация, в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю ее прокомментировали.

- По факту суицида следователя отдела по расследованию преступлений отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи, руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю было назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося, - сообщила пресс-служба ведомства. - Появившаяся в СМИ информация о возможных причинах суицида будет объективно и всесторонне проверена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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