Изнасилованная следовательница из Сочи Мария Клочкова не могла бросить службу из-за долга

В то ноябрьское утро 23-летняя Мария Комкова – следователь отдела полиции по расследованию преступлений на территории Хостинского района УВД Сочи только заступила на дежурство. Получила табельный пистолет и пошла в свой кабинет. А через несколько минут раздался выстрел. Тело девушки нашли коллеги на диване, в правой руке - «Макаров»…

В полиции Мария – человек новый, летом она окончила институт МВД и осенью по целевому направлению отправилась служить в полицию Сочи.

На службе поблажек ей не делали – новенькая наравне с мужчинами выезжала на места преступлений, пропадала ночами на дежурствах, как «молодую» ставили ей сутки на выходные, подбивала отчеты. Дома Маша бывала редко – все время торчала на работе. Как говорит сестра, приходила только переночевать. А в 5 утра уже подъем.

5 октября весь отдел отмечал День Уголовного розыска. Чтобы не отбиваться от коллектива, Мария вместе со всеми поехала в кафе. Чем закончилась та посиделка, девушка старалась больше не вспоминать. И теперь ее родня уверена – что именно та ночь перечеркнула всю ее жизнь. А вовсе не усталость и завал на службе.

Девушка в полицию пришла совсем недавно. Фото: соцсети

- Машу довели до суицида, - написала в соцсетях ее старшая сестра Анна Комкова. – 6 октября ее экстренно госпитализировали с кровотечением. Ее изнасиловал опер. Но заявления она писать не стала, так как считала себя позором семьи, а не жертвой этого урода. И еще сестра не хотела, чтобы кто-то еще узнал об этой истории, боялась испортить себе жизнь. Хотя ее начальник был в курсе этой ситуации и пообещал помощь с переводом в другой город – чтобы она смогла все поскорее забыть (лейтенант сама из Апшеронска – Авт).

Врачей вызвала сама следовательница, когда пришла в себя после того, как упала в обморок в душе. Медики поставили диагноз: «Маточное и вагинальное кровотечение, возникшее после дефлорации девственной плевы».

- Маша больше месяца просила, чтобы ее перевели, хотела забыть все это, как страшный сон. Но это все затянулось, и такой печальный итог, - говорит сестра погибшей девушки.

Уже после самоубийства, многие стали советовать: мол, коль случилось такое, пиши рапорт об увольнении, уезжай в родной город и забывай этот кошмар.

- Но уйти просто так из системы Мария Комкова не могла – у нее был подписан контракт с МВД, - говорит один из однокурсников девушки, представившийся Андреем. - По нему следователю необходимо было прослужить в органах не менее пяти лет. Если бы она решила написать рапорт об увольнении раньше, девушке надо было бы выплатить от 600 до 1 млн рублей компенсации. Это стандартные условия службы выпускницы института МВД в полиции. Но таких денег у нее не было. А просить у семьи ей было стыдно – не для того она училась пять лет, чтобы через месяц службы все взять и бросить. Поэтому и ждала перевода.

Сейчас в смерти 23-летней следовательницы разбирается Следком. Подключились к расследованию и оперативники из управления собственной безопасности МВД России.

- Сотрудники Главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Во время выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения. По результатам служебной проверки виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Этот случай вскрыл язву в системе МВД»

- Случай с девушкой-следователем обнажает все проблемы полиции: отношения в коллективе, действия руководства, процессы перевода с одного места на другое, - рассказал «КП» на условиях анонимности сотрудник МВД Краснодарского края. - Я никогда не понимал, зачем девушки идут в следователи – это самая тяжелая работа в нашей системе. Там нет никакой романтики, надо пахать! Сутками напролет. Никакой личной жизни, постоянные дежурства, в том числе и ночные, куча отчетов.

Да еще и начальников много, которые нападают со всех сторон с раскрываемостью и отчетами. Кстати, слышал, что ей в лицо кидали флешки с постановлениями. Ну что сказать, верю, словно сам видел. Грубость, токсичность, скабрезные шуточки - это вообще нормальная шумовая обстановка в наших кругах. В общем, никто не смотрит на то, что сотрудник – девушка! Загружают, как мужика. И отношение как к мужику. И матом орут, и к рюмке прикладываться приходится. Да, сейчас не пьют в отделах, легко можно «спалиться», стукачи среди своих же. Но вне казенных стен – сплошь и рядом. Так что закладывать за воротник в нашей системе меньше не стали…

А что до перевода – то это процесс длительный. За месяц он не решается. Обычно уходит полтора-два, а то и больше, чтобы перейти в другой отдел. А если вообще в другой район - может и больше времени занять. Да и не каждый начальник хочет, чтобы от него «бежали», это тоже показатель его работы. Хотя, как мне кажется, это не тот случай – из Сочи мало кто добровольно рвется уехать…

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Уфе продолжается скандальный судебный процесс над тремя высокопоставленными полицейскими, изнасиловавшими молодую коллегу-дознавательницу

Напомним, громкая история произошла в ночь на 31 октября 2018 года. Дознавательница отдела МВД по Уфимскому району заявила, что ее изнасиловали в здании миграционной службы трое офицеров. Все полицейские были уволены из органов после служебной проверки по отрицательным мотивам. Вскоре та же участь постигла и саму потерпевшую, сейчас девушка ищет свое призвание в творческой профессии (читайте далее)