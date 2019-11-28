2019-11-27T19:32:50+03:00
Происшествия

«Она мечтала победить коррупцию»: 23-летняя следовательница поступила в институт МВД без протекции

Мама — продавец, отец — дальнобойщик: Мария Клочкова окончила вуз с красным дипломом [фото]
Евгения ОСТРАЯ
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Маша КлочковаМаша Клочкова
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В Апшеронске никогда не видели столько людей в полицейских мундирах. Потупив голову, в отчий дом к 23-летней Марии Клочковой поочередно входили высокие начальники из сочинского УВД.

- Примите соболезнования.

Коллеги погибшей девушки, которых сейчас всех вместе и каждого в отдельности подозревают в доведении до самоубийства, не приехали. Они попрощались с ней накануне в сочинском траурном зале.

- Это вы виноваты! - в отчаянии прямо там крикнул им отец Марии Владимир Клочков.

ПРАВИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА

Маша — младшая сестра. Каждый день и ежеминутно она находилась под опекой старшей. Между сестрами разница в пять лет.

- Она с детства ориентировалась на меня, - говорит Анна Клочкова. - Я пошла на музыку, следом — Маша. Я — в воскресную школу. Она туда же.

Маша была отличницей и в школе, и в университете

Маша была отличницей и в школе, и в университете

Срисовывала со старшей Маша и отношения с мужчинами.

- Мы всегда знали, что должны выйти замуж один раз и навсегда, - продолжает Аня. - У нее, конечно, были парни. Но это все было несерьезно. У нас папа с мамой живут вместе 40 лет уже, как встретились, так и не расставались. И мы так хотели. Потому каждого под лупой рассматривали буквально.

В университете МВД она познакомилась с Костей. Встречались около года. У них тоже были чисто платонические отношения. Замуж Маша не рвалась — впереди вся жизнь. А до брака вольностей себе не позволяла.

Провожать Машу в последний путь Костя приехал с огромным букетом роз.

МЕЧТА СЛУЖИТЬ

Сейчас близких Маши коробит от одного вида полицейской формы. Но в ней Машу положили в гроб

- Ментов у нас в семье не было. А она грезила этой профессией. Мама всю жизнь в торговле проработала, папа — водитель. Маша же мечтала победить коррупцию в стране, - продолжает Аня. - С тем и направилась во взрослую жизнь.

Две сестры всем делились друг с другом

Две сестры всем делились друг с другом

Последние 10 тысяч рублей — неприкосновенный запас до следующих зарплат — родители потратили на поездки в Краснодар и медсправку Маше для ВУЗа.

- Мы советовались тогда семьей и решили, что без денег мы проживем. А мечту надо исполнить нашей Машеньки, - продолжает сестра.

И Маша с удовольствием училась.

- Она еще легкой атлетикой у нас серьезно занималась. Борец была.

Когда пришло время выбирать отдел полиции и специализацию, Маша поехала в родной Апшеронск.

- Тут все знают родителей, меня. Ее никто не смел обидеть, - продолжает Аня. - Всех устраивало, как она оформляет бумажки эти. Обвинительные заключения, подготовленные ею, в суд уходили.

И Маша бы с удовольствием осталась работать рядом с домом. Но на «декретное место», которое временно она заняла, вернулась сотрудница. А больше в местом райотделе новобранцам было негде работать.

Все друзья Маши пришли ее провожать в последний путь

Все друзья Маши пришли ее провожать в последний путь

- Ей предложили участковым пойти. Но это уж совсем не женская работа, - говорит сестра.

Выпускнице с Красным дипломом предложили на выбор работу в одном из столичных РОВД, либо в Краснодаре и Сочи. Но Москва ее не прельщала, Краснодар поднадоел за время учебы, а Сочи — это мечта. Будет работать следователем, а рядом — море.

За ценным молодым кадром приехал в Апшеронск сам начальник Хостинского следственного отдела Хвостов, откуда через пару месяцев Машу вынесут с пулей в виске.

ГОРЫ ДЕЛ

Из Апшеронска до Сочи — путь неблизкий, из Краснодара — тем паче. Маша впервые оторвалась от родителей и сестры так далеко. Да, устав в универе тоже не позволял часто видеться. Но одна мысль, что Аня находится с ней в одном городе — грела.

В Сочи ее поселили в введомственное общежитие рядом с управлением. Условия хорошие. Но бывать дома Маше приходилось не часто.

- Как только она вышла на работу, ее буквально завалили бумажной работой. Горы дел положили на стол, - рассказывает сестра. - И за каждую неверно составленнную бумажку просто уничтожали презрением.

Родители делали все, чтобы дочь воплотила свою мечту стать полицейским

Родители делали все, чтобы дочь воплотила свою мечту стать полицейским

Самое печальное, что унижения Маша терпела от женщин-коллег. Она рыдала, скрывшись за монитором компьютера. И переделывала работу снова и снова. Иногда до глубокой ночи.

- Она называла только одну девушку — Таня — которая обращалась с ней сносно. А потом появился этот опер.

Алан вызвался помогать Маше исправлять документы. Он был холост и обходителен. Взамен ничего не просил. Только пригласил однажды прогуляться по Набережной. Маша пошла. Но сестре позже сказала, что никем большим, чем просто коллега, он ей точно не станет.

- Она говорила, что с ним не очем разговаривать. Ей было неинтересно. И лез, вроде, целоваться.

В тот день, 6 октября, когда ее вместе со всем следственным отделом пригласили отметить День уголовного розыска, Маша советовалась с сестрой и родителями.

- Мы сказали, чтобы пошла и развеялась. Тем более мама с папой уже были по дороге к ней. Ехали ее проведать в Сочи.

Весь вечер Алан, по рассказу сестры, не отходил от нее. Хотя уже после гибели Маши заявлял следователям, что до этого дня ее не знал.

- Он обещал отвезти ее домой. Но почему-то повез в гостиницу. Не знаю, как он ее туда заволок. Может, сказал, что забрать надо что-нибудь. Не знаю.

Ночь в обществе коллеги обернулась для Маши несколькими операциями по ушиванию женских внутренних органов.

- Когда мама примчалась в больницу, ей сказали, что это уголовная травма, - говорит Аня. - Но только Маша должна была принять решение, говорить о том, что ее изнасиловали или нет. Она приняла решение — не говорить.

После гибели Маши возбудили уголовное дело о доведении до суицида

После гибели Маши возбудили уголовное дело о доведении до суицида

Только сестре она рассказала, что Алан надругался над ней и пропал.

Сестра в тот же момент поехала в РОВД, добиваться хотя бы понимания от Машиного руководства. И ей пообещали уволить Алана, как только тот вернется из служебной командировки. А Машу - перевести в другой отдел.

- Тогда мы забрали Машу домой на больничный до 20 октября, - продолжает Аня. - Но 21-го она должна была вернуться к работе, так она решила. Дела простаивали. Она очень ответственная была.

Мама поехала вместе с дочкой-следователем в Сочи. И две недели караулила ее в общежитии.

- У нас возникали страхи, что она могла либо с собой что-то сделать, либо кого-то из этих...коллег застрелить.

Через две недели мама вынуждена была оставить Машу в Сочи одну. На несколько дней она вернулась в Апшеронск. Но скоро опять собиралась поселиться с Машей в Сочи. Не успела.

Утром, 23 ноября, Маша пришла на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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