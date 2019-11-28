«Она мечтала победить коррупцию»: 23-летняя следовательница поступила в институт МВД без протекции

В Апшеронске никогда не видели столько людей в полицейских мундирах. Потупив голову, в отчий дом к 23-летней Марии Клочковой поочередно входили высокие начальники из сочинского УВД.

- Примите соболезнования.

Коллеги погибшей девушки, которых сейчас всех вместе и каждого в отдельности подозревают в доведении до самоубийства, не приехали. Они попрощались с ней накануне в сочинском траурном зале.

- Это вы виноваты! - в отчаянии прямо там крикнул им отец Марии Владимир Клочков.

ПРАВИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА

Маша — младшая сестра. Каждый день и ежеминутно она находилась под опекой старшей. Между сестрами разница в пять лет.

- Она с детства ориентировалась на меня, - говорит Анна Клочкова. - Я пошла на музыку, следом — Маша. Я — в воскресную школу. Она туда же.

Маша была отличницей и в школе, и в университете

Срисовывала со старшей Маша и отношения с мужчинами.

- Мы всегда знали, что должны выйти замуж один раз и навсегда, - продолжает Аня. - У нее, конечно, были парни. Но это все было несерьезно. У нас папа с мамой живут вместе 40 лет уже, как встретились, так и не расставались. И мы так хотели. Потому каждого под лупой рассматривали буквально.

В университете МВД она познакомилась с Костей. Встречались около года. У них тоже были чисто платонические отношения. Замуж Маша не рвалась — впереди вся жизнь. А до брака вольностей себе не позволяла.

Провожать Машу в последний путь Костя приехал с огромным букетом роз.

МЕЧТА СЛУЖИТЬ

Сейчас близких Маши коробит от одного вида полицейской формы. Но в ней Машу положили в гроб

- Ментов у нас в семье не было. А она грезила этой профессией. Мама всю жизнь в торговле проработала, папа — водитель. Маша же мечтала победить коррупцию в стране, - продолжает Аня. - С тем и направилась во взрослую жизнь.

Две сестры всем делились друг с другом

Последние 10 тысяч рублей — неприкосновенный запас до следующих зарплат — родители потратили на поездки в Краснодар и медсправку Маше для ВУЗа.

- Мы советовались тогда семьей и решили, что без денег мы проживем. А мечту надо исполнить нашей Машеньки, - продолжает сестра.

И Маша с удовольствием училась.

- Она еще легкой атлетикой у нас серьезно занималась. Борец была.

Когда пришло время выбирать отдел полиции и специализацию, Маша поехала в родной Апшеронск.

- Тут все знают родителей, меня. Ее никто не смел обидеть, - продолжает Аня. - Всех устраивало, как она оформляет бумажки эти. Обвинительные заключения, подготовленные ею, в суд уходили.

И Маша бы с удовольствием осталась работать рядом с домом. Но на «декретное место», которое временно она заняла, вернулась сотрудница. А больше в местом райотделе новобранцам было негде работать.

Все друзья Маши пришли ее провожать в последний путь

- Ей предложили участковым пойти. Но это уж совсем не женская работа, - говорит сестра.

Выпускнице с Красным дипломом предложили на выбор работу в одном из столичных РОВД, либо в Краснодаре и Сочи. Но Москва ее не прельщала, Краснодар поднадоел за время учебы, а Сочи — это мечта. Будет работать следователем, а рядом — море.

За ценным молодым кадром приехал в Апшеронск сам начальник Хостинского следственного отдела Хвостов, откуда через пару месяцев Машу вынесут с пулей в виске.

ГОРЫ ДЕЛ

Из Апшеронска до Сочи — путь неблизкий, из Краснодара — тем паче. Маша впервые оторвалась от родителей и сестры так далеко. Да, устав в универе тоже не позволял часто видеться. Но одна мысль, что Аня находится с ней в одном городе — грела.

В Сочи ее поселили в введомственное общежитие рядом с управлением. Условия хорошие. Но бывать дома Маше приходилось не часто.

- Как только она вышла на работу, ее буквально завалили бумажной работой. Горы дел положили на стол, - рассказывает сестра. - И за каждую неверно составленнную бумажку просто уничтожали презрением.

Родители делали все, чтобы дочь воплотила свою мечту стать полицейским

Самое печальное, что унижения Маша терпела от женщин-коллег. Она рыдала, скрывшись за монитором компьютера. И переделывала работу снова и снова. Иногда до глубокой ночи.

- Она называла только одну девушку — Таня — которая обращалась с ней сносно. А потом появился этот опер.

Алан вызвался помогать Маше исправлять документы. Он был холост и обходителен. Взамен ничего не просил. Только пригласил однажды прогуляться по Набережной. Маша пошла. Но сестре позже сказала, что никем большим, чем просто коллега, он ей точно не станет.

- Она говорила, что с ним не очем разговаривать. Ей было неинтересно. И лез, вроде, целоваться.

В тот день, 6 октября, когда ее вместе со всем следственным отделом пригласили отметить День уголовного розыска, Маша советовалась с сестрой и родителями.

- Мы сказали, чтобы пошла и развеялась. Тем более мама с папой уже были по дороге к ней. Ехали ее проведать в Сочи.

Весь вечер Алан, по рассказу сестры, не отходил от нее. Хотя уже после гибели Маши заявлял следователям, что до этого дня ее не знал.

- Он обещал отвезти ее домой. Но почему-то повез в гостиницу. Не знаю, как он ее туда заволок. Может, сказал, что забрать надо что-нибудь. Не знаю.

Ночь в обществе коллеги обернулась для Маши несколькими операциями по ушиванию женских внутренних органов.

- Когда мама примчалась в больницу, ей сказали, что это уголовная травма, - говорит Аня. - Но только Маша должна была принять решение, говорить о том, что ее изнасиловали или нет. Она приняла решение — не говорить.

После гибели Маши возбудили уголовное дело о доведении до суицида

Только сестре она рассказала, что Алан надругался над ней и пропал.

Сестра в тот же момент поехала в РОВД, добиваться хотя бы понимания от Машиного руководства. И ей пообещали уволить Алана, как только тот вернется из служебной командировки. А Машу - перевести в другой отдел.

- Тогда мы забрали Машу домой на больничный до 20 октября, - продолжает Аня. - Но 21-го она должна была вернуться к работе, так она решила. Дела простаивали. Она очень ответственная была.

Мама поехала вместе с дочкой-следователем в Сочи. И две недели караулила ее в общежитии.

- У нас возникали страхи, что она могла либо с собой что-то сделать, либо кого-то из этих...коллег застрелить.

Через две недели мама вынуждена была оставить Машу в Сочи одну. На несколько дней она вернулась в Апшеронск. Но скоро опять собиралась поселиться с Машей в Сочи. Не успела.

Утром, 23 ноября, Маша пришла на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел...

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