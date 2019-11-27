2019-11-27T15:26:29+03:00
Происшествия

В УВД Сочи скрывали от родных самоубийство 23-летней следовательницы

О том, что Мария Клочкова покончила с собой, они узнали из новостей
Евгения ОСТРАЯ
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Маша уехала работать в райотдел полиции Сочи, чтобы ближе быть к морюМаша уехала работать в райотдел полиции Сочи, чтобы ближе быть к морю
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В Сочи для более объективного расследования причин суицида 23-летней полицейской Марии Клочковой прибыла подмога из столичного Главка. Спецы ищут тех, кто довел новобранку до последний грани. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. И по мере того, как идет разбирательство, выясняются все более бесчеловечные подробности этой жуткой истории.

Так, например, стало известно, что родители Маши узнали о ее гибели из новостей. Никто из руководства Хостинского отдела полиции так и не решился им позвонить. Сначала информацию о ЧП отправили прессе.

- Мне позвонил хороший знакомый и сказал, что читал в новостях, что Маша покончила с собой, - рассказывает "КП" - Кубань" ее сестра Анна Клочкова. - Я тоже открыла интернет и не поверила в этот ужас. На телефонные звонки сестра не отвечала. Я позвонила в дежурку. Мне сказали, чтобы на мобильный сотрудника перезвонила. Видимо, боялись говорить по стационарному, вдруг начальство браниться будет. И тот человек, спасибо ему, уже ответил мне: "Да!".

Сестра бросила все в Краснодаре, где живет и работает, и рванула в Апшеронск к родителям.

- Больше всего я боялась, что мама узнает о том, что Маши нет так же, как и я, - плачет Аня. - Звоню домой, а там уже вой стоит. Родителям соседи донесли эту страшную весть.

Следующий звонок был уже из следкома, куда близких погибшей Маши пригласили для объяснений.

- Мы собрали вещи и поехали в Сочи - родители, я, мой парень и его мать, - продолжает Аня.

Девушка проработала следователем всего совсем немного

Девушка проработала следователем всего совсем немного

Спустя пару дней тот самый коллектив Хостинского РОВД и в частности, его следственного отдела родители Маши увидели только на церемонии прощания в траурном зале в Сочи.

- Уж не знаю добровольно ли пришли все эти женщины и мужчины в форме, - говорит сестра. - Но пришли.

Тогда убитый горем отец Маши не выдержал и закричал: "Это вы ее довели!". Ему было известно и об изнасиловании, и о чудовищной травле старших "товарищей", которые призваны были помогать и осваиваться юные кадры МВД.

Напомним, в Сочи следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" 23-летней полицейской Марии Клочковой. Девушку нашли на рабочем месте в субботу, 23 ноября, в Хостинском отделе полиции. Рядом с ней лежал табельный пистолет.

В тот день, 23 ноября, новоиспеченный следователь МВД — Маша только в этом году окончила ВУЗ - заступила на дежурство. Получив пистолет, она закрылась в своем кабинете. Спустя некоторое время в здании услышали выстрел.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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МЕЖДУ ТЕМ

По факту гибели следовательницы Марии Клочковой возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летней Марии Клочковой. Тело сотрудницы УВД Хостинского района Сочи нашли 23 ноября (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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