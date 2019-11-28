2019-11-28T14:54:19+03:00
Экономика

В Тамани готовится к открытию новый железнодорожный вокзал

Первые поезда прибудут сюда в декабре [расписание]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Новый вокзал в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мостНовый вокзал в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мост
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Благодаря строительству Крымского моста в Тамани появился новый железнодорожный вокзал. Через него будут следовать поезда, идущие к полуострову. Сейчас специалисты на двух берегах Керченского пролива настраивают железнодорожную автоматику. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

Зал ожидания вокзала в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мост

Зал ожидания вокзала в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мост

От новой станции Тамань-Пассажирская до Крымского моста всего семь километров. Одноэтажный вокзал рассчитан на 50 пассажиров, им смогут пользоваться жители станиц Таманского полуострова и туристы.

Новый железнодорожный вокзал в Тамани.

Попасть к платформам можно по пешеходному тоннелю, есть два лестничных схода, оборудованных подъемниками для пассажиров с ограниченными возможностями.

Железнодорожный вокзал в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мост

Железнодорожный вокзал в Тамани Фото: инфоцентр Крымский мост

У здания вокзала также есть своя площадь, которую озеленили и благоустроили. Оборудованы места для стоянки общественного транспорта, такси и легковых автомобилей.

Расписание поездов на станции Тамань

Расписание поездов на станции Тамань

- Станция расположена на двухпутном железнодорожном подходе, который соединил Крымский мост с сетью железных дорог на материке. Она включает все необходимое для комфортного обслуживания пассажиров – это жители близлежащей станицы Тамань, поселков Таманский, Волна, Артющенко, Прогресс, Веселовка и других. Начиная с декабря со станции можно будет отправиться на поезде в разные регионы России, - рассказал заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Александр Шатунов.

Ежедневно через станцию будут проходить четыре состава, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Севастополь. Поезд к северной столице будет отправляться в 21:50, в Москву – в 0:50.

В сторону Крыма состав к Севастополю отправится в 2:24, а к Симферополю в 2:47. Стоянка поездов на станции Тамань-Пассажирская составит от 12 до 20 минут. Время в пути от Тамани до Симферополя - 5,5-6 часов, до Севастополя - 7 часов 22 минуты, стоимость билета в плацкартный вагон - около 1000 рублей.

Железнодорожный вокзал в Тамани Фото:инфоцентр Крымский мост

Железнодорожный вокзал в Тамани Фото:инфоцентр Крымский мост

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ИСТОЧНИК KP.RU

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