2019-11-28T15:13:07+03:00
Спорт

Краснодар – Базель 28 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футбол, матч Краснодар - Базель. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Лига Европы. Краснодар - Базель. Матч 28 ноября. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Лига Европы. Краснодар - Базель. Матч 28 ноября. Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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«Краснодар» 28 ноября на домашней арене принимает «Базель» в Лиге Европы. Швейцарцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, а «быкам» сегодня нужна как минимум ничья и выездная победа над «Хетафе» в последнем туре.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Статистика личных встреч Краснодар - Базель

В первом туре Лиги Европы «Базель» нанес «Краснодару» самое крупное поражение в еврокубках. Тогда «быки» получили в свои ворота пять безответных мячей. Сегодня южане попытаются взять реванш.

Швейцарцы в своей истории провели против российских команд 14 матчей, одержав семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. Статистика «Базеля» в России – две победы, две ничьи и три поражения.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,9, на ничью – 4,1, на победу «Базеля» - 4.

Прогноз на матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,9)

Время начала матча Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Матч Краснодар – Базель Краснодар - Базель 28 ноября 2019 в 18:50 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Базель посмотреть 28 ноября, она начнется в 18:10 по московскому времени на телеканале Матч ТВ.

Трансляция Краснодар - Базель 28 ноября 2019

Трансляция матча Краснодар - Базель 28 ноября 2019 состоится в прямом эфире на МатчТВ с 18:50 по московскому времени.

Краснодар - Базель 28 ноября. Прямая трансляция матча Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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