Краснодар – Базель 28 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Краснодар» 28 ноября на домашней арене принимает «Базель» в Лиге Европы. Швейцарцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, а «быкам» сегодня нужна как минимум ничья и выездная победа над «Хетафе» в последнем туре.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Статистика личных встреч Краснодар - Базель
В первом туре Лиги Европы «Базель» нанес «Краснодару» самое крупное поражение в еврокубках. Тогда «быки» получили в свои ворота пять безответных мячей. Сегодня южане попытаются взять реванш.
Швейцарцы в своей истории провели против российских команд 14 матчей, одержав семь побед при двух ничьих и пяти поражениях. Статистика «Базеля» в России – две победы, две ничьи и три поражения.
Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча. Коэффициент на победу «быков» – 1,9, на ничью – 4,1, на победу «Базеля» - 4.
Прогноз на матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 1,9)
Время начала матча Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Матч Краснодар – Базель Краснодар - Базель 28 ноября 2019 в 18:50 по московскому времени.
Где смотреть матч Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Базель посмотреть 28 ноября, она начнется в 18:10 по московскому времени на телеканале Матч ТВ.
Трансляция Краснодар - Базель 28 ноября 2019
Трансляция матча Краснодар - Базель 28 ноября 2019 состоится в прямом эфире на МатчТВ с 18:50 по московскому времени.
Краснодар - Базель 28 ноября. Прямая трансляция матча Лиги Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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