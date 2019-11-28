2019-11-28T18:05:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре покончил с собой покровитель банды «цапков» Владимир Финько

В последнее время бывший начальник Кущевского РОВД сильно болел
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Владимир Финько Фото: yuga.ruВладимир Финько Фото: yuga.ru
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Тело экс-начальника Кущевского РОВД Владимира Финько нашли в его же доме в Прикубанском округе Краснодара. Мужчину обнаружили с признакам насильственной смерти, однако уже сейчас правоохранители считают, что бывшего полицейского никто не убивал.

- Он покончил с собой, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах Кубани. - В последнее время он сильно болел. Ему было 60 лет.

Стоит сказать, что имя Владимира Финько на слуху у всей России. Именно его считают покровителем банды «цапков». При нем в Кущевской произошло сращивание милиции с бандитами, развязались руки и у главаря банды, убившей 12 человек в ноябре 2010 года, Сергея Цапка. Финько даже получил звучную кличку «Мерседес», а все потому, что абсолютно не стеснялся ездить на работу на белом мерсе, подаренном бандой.

В 2005 году после открытого письма студентов на Владимира Финько возбудили уголовное дело. Во время проверки "всплыли" случаи, когда сотрудники милиции умышленно укрывали от учета факты совершенных преступлений. Поэтому его обвиняли в том, что «он использовал служебные полномочия вопреки интересам службы, совершенные из личной заинтересованности, повлекшие существенные нарушения законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства». Проверки тогда выявили массу укрытых от учета преступлений. За них руководитель нес персональную ответственность.

В этот самый момент тогдашний глава центра по борьбе с экстремизмом кущевского РОВД Александр Ходыч решил мстить за то, что Финько сдали и начал сажать сотрудниц Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галину Крошку и Наталью Сивцеву. Именно открытое письмо их 170 студентов, пытавшихся прекратить цапковские избиения и изнасилования, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Уголовное дело на Финько довели до суда, но в сентябре 2006 года его оправдали. В этом же году полковника милиции перевели из Кущевской в Абинский район. До июля 2012 года он являлся начальником ОВД по Абинскому району.

В ноябре 2019 года исполнилось девять лет со дня кущевской резни в доме станичного фермера Сервера Аметова. Тогда банда Сергея Цапка убила 12 человек, среди которых четверо - дети. Когда всех участников ОПГ задержали, выяснилось, что они много лет держали в страхе Кущевскую. А правоохранительные органы просто закрывали глаза на творившийся в станице беспредел. В итоге своего кресла лишился начальник кущевского РОВД Виктор Бурносов, начальник криминальной милиции района Вячеслав Семенихин, замначальника РОВД - начальник следствия Татьяна Малыхина. Сняли с должности и главу кубанского ГУВД Сергея Кучерука. Работы лишился и начальник центра по борьбе с экстремизмом Александр Ходыч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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