Мама девочки с «маской Бэтмена» создала коллекцию одежды для детей, чтобы собрать деньги на операцию дочери

Буквально недавно Кэрол Фэннер поделилась первыми результатами после операции по удалению родимого пятна на лице дочери. На фотографиях видно, что невус стал гораздо меньше.

Это лишь промежуточный результат операции. Фото: instagram.com/luna.love.hope

Сама процедура прошла под местной анестезией. Через время малышке даже провели еще одну операцию, правда, в этот раз ее, скорее, можно назвать косметической.

Следующую операцию крохе по удалению другой части невуса врачи планируют провести лишь в новом году. Нужно время, чтобы кожа на участке лица, где убиралось родимое пятно, зажила.

На это время Кэрол вместе с дочерью планируют вернуться домой в Майами. А пока маму американки сообщила, что запустила коллекцию одежды и кукол, деньги от продажи которых она собирается отложить на будущие операции.

Кэрол благодарна за любую помощь. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Теперь у нас есть 2 месяца для активизации нашей «кампании» - время, чтобы собрать больше денег для следующих операций. Мы надеемся, что можем рассчитывать на вас, - обратилась к своим подписчикам Кэрол в Instagram. - Как насчет того, чтобы подарить друзьям и семье рождественские подарки из коллекции Luna? Куклы, кофточки и футболки - в каждом предмете столько любви.

При этом Кэрол благодарна за любую помощь, в том числе информационную.

Малышке потребуется еще 6-8 операций.

Напомним, хирурги на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Когда мама девочки узнала, что есть более щадящая альтернатива, приняла решение ехать в Краснодар. Здесь для лечения малышки предложили метод фотодинамической терапии с применением лазера. Все это делается под местной анестезией. Мучить Луну огромным числом вмешательств не придется - планируется, что кроха будет достаточно 6–8 операций.