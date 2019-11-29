2019-11-29T14:51:22+03:00
Здоровье

Мама девочки с «маской Бэтмена» создала коллекцию одежды для детей, чтобы собрать деньги на операцию дочери

Сейчас Луна вместе с мамой планирует вернуться домой [фото, видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/luna.love.hopeФото: instagram.com/luna.love.hope
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Буквально недавно Кэрол Фэннер поделилась первыми результатами после операции по удалению родимого пятна на лице дочери. На фотографиях видно, что невус стал гораздо меньше.

Это лишь промежуточный результат операции. Фото: instagram.com/luna.love.hope

Это лишь промежуточный результат операции. Фото: instagram.com/luna.love.hope

Сама процедура прошла под местной анестезией. Через время малышке даже провели еще одну операцию, правда, в этот раз ее, скорее, можно назвать косметической.

Следующую операцию крохе по удалению другой части невуса врачи планируют провести лишь в новом году. Нужно время, чтобы кожа на участке лица, где убиралось родимое пятно, зажила.

На это время Кэрол вместе с дочерью планируют вернуться домой в Майами. А пока маму американки сообщила, что запустила коллекцию одежды и кукол, деньги от продажи которых она собирается отложить на будущие операции.

Кэрол благодарна за любую помощь. Фото: instagram.com/luna.love.hope

Кэрол благодарна за любую помощь. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Теперь у нас есть 2 месяца для активизации нашей «кампании» - время, чтобы собрать больше денег для следующих операций. Мы надеемся, что можем рассчитывать на вас, - обратилась к своим подписчикам Кэрол в Instagram. - Как насчет того, чтобы подарить друзьям и семье рождественские подарки из коллекции Luna? Куклы, кофточки и футболки - в каждом предмете столько любви.

При этом Кэрол благодарна за любую помощь, в том числе информационную.

Малышке потребуется еще 6-8 операций.

Малышке потребуется еще 6-8 операций.

Напомним, хирурги на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Когда мама девочки узнала, что есть более щадящая альтернатива, приняла решение ехать в Краснодар. Здесь для лечения малышки предложили метод фотодинамической терапии с применением лазера. Все это делается под местной анестезией. Мучить Луну огромным числом вмешательств не придется - планируется, что кроха будет достаточно 6–8 операций.

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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