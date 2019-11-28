«Пятно стало меньше!»: мама девочки с «маской Бэтмена» показала результат первой операции в Краснодаре

За судьбой маленькой американки с родимым пятном в виде маски супергероя продолжают следить тысячи людей. В начале октября 6-месячной Луне провели первую операцию по удалению меланоцитарного невуса. Огромное родимое пятно заняло почти всю площадь ее крошечного личика, и начать удалять его было решено со лба.

После окончания процедуры девочке наложили повязку, в которой она проходила больше месяца. И вот мама малышки Кэрол Феннер рассказала о том, как проходит лечение ее дочери.

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре.

- Прошел только месяц после последней процедуры, поэтому нам нужно набраться терпения, - говорит мама маленькой Луны в Instagram. - Окончательные результаты мы получим через несколько месяцев после полного восстановления ее кожи.

Пока девочка продолжит носить повязку. Фото: instagram.com/luna.love.hope

По словам, Кэрол Феннер малышка продолжит носить повязку на голове, потому что доктор сделал несколько пересадок. Впереди Луну ждут еще много операций впереди, но мама девочки очень довольна результатами. Уже сейчас видно, что пятно стало меньше.

Это лишь промежуточный результат операции. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Особенно потому, что Луна не чувствует боли и она всегда счастлива, - с радостью сообщает Кэрол Феннер. - Я так рада, что приехала в Россию! Спасибо всем за молитвы и пожертвования.

Напомним, для лечения американки используется фотодинамическая терапия (ФДТ). Это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке.

Впереди малышку ждет еще не одна операция. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - сказал врач Луны Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Действительно, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

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