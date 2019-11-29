Опасная маска: Российские врачи спасают маленькую американку с огромным родимым пятном на лице

За судьбой *6-месячной американки Луны Фэннер* продолжают следить тысячи людей со всего мира. Лицо малышки занимает большое родимое пятно, которое по форме напоминает то ли крылья бабочки, то ли маску Бэтмена. Эта генетическая аномалия называется меланоцитарный невус. Главная проблема - со временем он может превратиться в злокачественную опухоль. Спасать жизнь крохи взялся врач в Краснодаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

В штатах предлагали скальпель

Но почему Россия? Неужели в Америке хуже лечат? Эти вопросы задавали маме Луны Кэрол Феннер. Ответ оказался прост - в США врачи предложили родителям крохи немного повременить с лечением, пока Луна не подрастет. Да и способ удаления, который предложили в штатах, мать девочки Кэрол восприняла с опасением. Хирурги на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям.

Все процедуры кроха переносит хорошо. Автор: Светлана Алексуткина

Когда мама девочки узнала, что есть более щадящая альтернатива, приняла решение ехать в Краснодар. Здесь для лечения малышки предложили метод фотодинамической терапии с применением лазера. Все это делается под местной анестезией. Мучить Луну огромным числом вмешательств не придется - планируется, что кроха будет достаточно 6–8 операций.

Доктор Попов говорит, что случай с Луной не самый сложный. Автор: Светлана Алексуткина

- Фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - говорит Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом.

Доктор Попов говорит, что случай с Луной не самый сложный.

Русская девочка Миланья могла умереть от подобного новообразования. Автор: Светлана Алексуткина

- Мы показали маме аналогичный случай с русской девочкой Миланьей, - говорит Павел Попов. - Там более сложная история, потому что к пяти годам малышка была бы уже обречена. Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак однозначно. Кэрол эта наша работа впечатлила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736541" frameborder="0"></iframe> Миланью Попов оперировал еще несколько лет назад.

Первые результаты радуют маму и кроху

И вот в начале октября 6-месячной Луне провели первую операцию по удалению меланоцитарного невуса. Врачи обработали лобную часть лица девочки до бровей. Все прошло в штатном режиме, осложнений и непредвиденных ситуаций не возникло. Через время малышке провели еще одну операцию, правда, в этот раз ее, скорее, можно назвать косметической. А все потому, что сначала врач убирал темную родинку, а уже во второй раз - пытался сделать кожу Луны более мягкой.

После окончания каждой процедуры, девочке накладывали стерильную повязку, которую меняют каждый день. В ней она проходила больше месяца. И вот мама малышки Кэрол Феннер наконец показала, как выглядит лицо дочери сейчас.

Впереди малышку ждет еще не одна операция. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Прошел только месяц после последней процедуры, поэтому нам нужно набраться терпения, - говорит мама маленькой Луны в Instagram. - Окончательные результаты мы получим через несколько месяцев после полного восстановления ее кожи.

По словам, Кэрол Феннер малышка продолжит носить повязку на голове, потому что доктор сделал несколько пересадок. Впереди Луну ждут еще много операций впереди, но мама девочки очень довольна. Уже сейчас видно, что пятно стало гораздо меньше.

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре.

Это лишь промежуточный результат операции. Фото: instagram.com/luna.love.hope

- Особенно потому, что Луна не чувствует боли и она всегда счастлива, - с радостью сообщает Кэрол Феннер. - Я так рада, что приехала в Россию!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мама Луны создала коллекцию одежды для детей, чтобы собрать деньги на операцию дочери

Следующую операцию крохе по удалению другой части невуса врачи планируют провести лишь в новом году. Нужно время, чтобы кожа на участке лица, где убиралось родимое пятно, зажила.

На это время Кэрол вместе с дочерью планируют вернуться домой в Майами. А пока маму американки сообщила, что запустила коллекцию одежды и кукол, деньги от продажи которых она собирается отложить на будущие операции.

- Теперь у нас есть 2 месяца для активизации нашей «кампании» - время, чтобы собрать больше денег для следующих операций. Мы надеемся, что можем рассчитывать на вас, - обратилась к своим подписчикам Кэрол. - Как насчет того, чтобы подарить друзьям и семье рождественские подарки из коллекции Luna? Куклы, кофточки и футболки - в каждом предмете столько любви.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Девочке с самым большим родимым пятном в России могут помочь в Краснодаре

В клинике кубанской столицы, где уже успешно лечат американку Луну Феннер, готовы взяться за избавление маленькой жительницы Кургана от огромного меланоцитарного невуса. Виктория Хвостанцева родилась в конце мая. И почти 80 процентов ее тельца было покрыто гигантским родимым пятном. Огромный невус расположен на спинке, животике, частично на голове. А на личике, по рукам и по ножкам ребенка рассыпаны крупные пятнышки-родинки.

В Краснодаре назвали провокацией сумму в 17 миллионов рублей, якобы затребованную доктором Павлом Поповым, после консультации с родителями полугодовалой Виктории Хвостанцевой.

- Во-первых, никогда ни одна уважающая себя клиника не будет предоставлять денежные расчеты до того, как обследует больного, - прокомментировал «КП» - Кубань» коммерческий директор лечебницы Андрей Алексуткин. - Да, Хвостанцевы к нам обратились и запросили примерную стоимость лечения, как было с Луной. Очень приблизительно мы им сказали, что операций потребуется не менее шести в год, учитывая всю сложность случая. В год по 1,5 миллиона рублей (примерно, 3-4 года). Как вы понимаете, это даже при самой фантастической арифметике — не 17 миллионов.

В клинике подозревают, что сумму сбора крохи из Кургана могли завысить в одном из благотворительных фондов.

У девочки 80 процентов тела - гигантский невус

- Не секрет, что так часто происходит, когда наши соотечественники обращаются за помощью к зарубежным докторам. Часто реальная сумма лечения значительно ниже, чем та, с которой выступают благотворители. Оценку этому должны давать другие структуры, думаем, - продолжает Андрей Алексуткин.

Более того, он уверен, что и лечение Виктории Хвостанцевой в Израиле за 33 миллиона рублей — бизнес посредников.

- Вряд ли медики там тоже готовы дать заключения не имея возможности видеть пациентку. Насколько мне известно, в Санкт-Петербург девочку везут как раз на обследование. Но это не значит, что окончательное решение коллегами из Питера тоже уже принято.

Между тем, в Краснодаре Вику по-прежнему ждут.

- Мы готовы взяться за этот случай, - заявили в клинике. - И уверены в результатах своей работы.

К слову, за плечами краснодарского врача Павла Попова, взявшегося избавить знаменитую на весь мир маленькую пациентку от уродливого невуса, 20-летний опыт подобных операций.

- Я был поистине удивлен, когда в одночасье проснулся таким популярным, - улыбается доктор Попов. - Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках. Правда, делаем это российским пациентам. А тут, видимо, роль сыграло то, что Луна - американка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726195" frameborder="0"></iframe> Девочка-бабочка.Малышка Луна родилась с гигантским родимым пятном. Нашлись те, кто называет девочку монстром...

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