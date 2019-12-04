2019-12-04T17:30:08+03:00
Происшествия

«Кто ее выпустил из психушки!»: отец девочки, убитой родной матерью, требует наказать медиков

Сообщаем подробности громкого дела в Анапе [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Игорь уверен - трагедии можно было бы избежать.Игорь уверен - трагедии можно было бы избежать.
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- Женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий, - сообщили «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Озвученные результаты экспертизы для отца убитой девочки новостью не стала. О шизофреническом диагнозе 37-летней Вероники Д. было известно давно. Более того, она наблюдалась у врача.

- Началось все с того, что она говорила вещи, которые, по ее мнению, произошли, хотя на самом деле такого не было, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» отец погибшей девочки Игорь. - Какие-то ложные воспоминания появлялись. То за ней следить начинали, то она слышала, будто кого-то хотят убить Когда появились «звоночки», я не мог жить с таким человеком. Мы расстались.

Как говорят родственники, сложнее всего с Вероникой было справиться в 2017 году, когда Оле исполнилось два года. У женщины начало срывать крышу.

- Она даже квартиру подожгла вместе с братом, - добавлял Игорь. - В итоге ее сначала в ожоговый центр отправили, потом она в психушке пролежала в Анапе, а позднее еще и в Краснодаре.

У женщины диагностировали шизофрению, дали инвалидность, но Вероника по-прежнему, по мнению врачей, была дееспособна. Прав ее не лишали, даже водительских. Более того, незадолго до убийства она устроилась санитаркой в детскую поликлинику...

Незадолго до трагедии женщина проходила курс лечения, но ее почему-то выпустили раньше.

Незадолго до трагедии женщина проходила курс лечения, но ее почему-то выпустили раньше.

Но самое страшное, по словам отца 4-летней крохи, незадолго до трагедии, женщина проходила очередной курс лечения в анапской психлечебнице. За день до убийства врачи отпустили ее домой, видимо, посчитав, что состояние женщины нормализовалось. Однако Игорь считает, что если бы она осталась в больнице, трагедии можно было избежать.

- У бывшей жены, видимо, было сезонное обострение. Насколько мне известно, курс лечения для шизофреников порядка 21 дня, все зависит от состояния пациента. В больнице она пролежала 10 или 12 дней, а после чего ее выпустили, - говорит Игорь. - Кто из врачей это сделал, не знаю, но я это так не оставлю. Я буду судиться. Ребенка этим я, конечно, не верну, но сколько еще людей, опасных для общества, эти врачи еще могут отпустить? Сколько может случиться трагедий из-за халатности? Я считаю, что такие люди не должны работать в медицинской сфере.

Сейчас вместе с юристом он требует наказать медиков, которые посчитали, что Вероника не представляет угрозы для общества, но, прежде всего, для своей дочери.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Оленьки больше нет»: Cанитарке детской поликлиники, хладнокровно убившей свою дочь, грозит до 20 лет тюрьмы

Во время посиделок Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновенья оказались последними для малышки (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Санитарку из Анапы, хладнокровно убившую свою 4-летнюю дочь, отправят на лечение в психушку

Хладнокровную детоубийцу из Анапы 37-летнюю Веронику Д. отправляют на принудительное лечение в психушку. В апреле этого года она - санитарка местной больницы - зарезала свою 4-летнюю дочь (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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