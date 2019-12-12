2019-12-12T01:31:41+03:00
Происшествия

Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

К месту aварии напрaвлена комиссия для выяснения причин ЧП [фото]
Евгения СОРОКА
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Ми-28 был приписан к вертолетному полку, который базируется в Кореновском районе.Ми-28 был приписан к вертолетному полку, который базируется в Кореновском районе.Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Стали известны предварительные причины крушения военного вертолета Ми-28 в районе станицы Платнировской Краснодарского края.

По одной из версий, вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности. Не исключают эксперты и еще одну версию - ошибку в пилотировании.

Кроме того, еще одной причиной авиакатастрофы могла стать непогода. Поздно вечером Краснодарский край снова накрыл густой туман - видимость сильно ухудшилась. Из-за этого несколькими часами ранее даже временно остановилась работа аэропорта Краснодар.

Видимость в тумане была около 200–300 метров. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Видимость в тумане была около 200–300 метров.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Однако истинные причины эксперты смогут назвать после тщательного обследования. Минобороны уже отправило комиссию главного командования ВКС на место крушения вертолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла в среду, 11 декабря, в 23:00. Вертолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет ночью в сложных метеорологических условиях. В какой-то момент он пропал с радаров, пилоты перестали выходить на связь. Вертолет не долетел всего двух километров до аэродрома.

На фото командир экипажа Александр Склянкин (слева) и заместитель Руслан Кушниренко.

На фото командир экипажа Александр Склянкин (слева) и заместитель Руслан Кушниренко.

В кабине вертолета находились два офицера — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко. Оба они погибли.

- Полет выполнялся без боекомплектa, на земле рaзрушений нет, - подтвердили информацию в Минобороны. - Обa летчика погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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