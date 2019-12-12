Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы

«Краснодар» - единственный российский клуб, который еще претендует на еврокубковую весну. Для выхода в плей-офф Лиги Европы в последнем матче года «быкам» необходимо обыграть «Хетафе» в Испании. Сделать это будет непросто. Хозяев в этой встрече устроит и ничья.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019.

Статистика личных встреч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

В матче второго тура группового этапа «Хетафе» выиграл в Краснодаре со счетом 2:1. На дубль Анхеля черно-зеленые смогли ответить лишь точным ударом Ари.

Для «быков» это уже пятый визит в Испанию. Предыдущие четыре матча в этой стране «Краснодар» проиграл.

Прогнозы букмекеров на матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Букмекеры считают «Хетафе» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу испанцев – 1,73, на ничью – 3,82, на «Краснодар» - 5,35.

Прогноз на матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф 1,9)

Где смотреть онлайн матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Хетафе – Краснодар можно посмотреть 12 декабя, она начнется в 20:45 по московскому времени на канале МатчТВ.

Трансляция матча Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

За текстовой трансляцией матча Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019 можно следить на сайте kp.ru