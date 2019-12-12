2019-12-12T19:50:52+03:00
Спорт

Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы

Футбол, матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Прямая трансляция матча Хетафе - Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Прямая трансляция матча Хетафе - Краснодар Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

«Краснодар» - единственный российский клуб, который еще претендует на еврокубковую весну. Для выхода в плей-офф Лиги Европы в последнем матче года «быкам» необходимо обыграть «Хетафе» в Испании. Сделать это будет непросто. Хозяев в этой встрече устроит и ничья.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019.

Статистика личных встреч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

В матче второго тура группового этапа «Хетафе» выиграл в Краснодаре со счетом 2:1. На дубль Анхеля черно-зеленые смогли ответить лишь точным ударом Ари.

Для «быков» это уже пятый визит в Испанию. Предыдущие четыре матча в этой стране «Краснодар» проиграл.

Прогнозы букмекеров на матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Букмекеры считают «Хетафе» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу испанцев – 1,73, на ничью – 3,82, на «Краснодар» - 5,35.

Прогноз на матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф 1,9)

Где смотреть онлайн матч Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Хетафе – Краснодар можно посмотреть 12 декабя, она начнется в 20:45 по московскому времени на канале МатчТВ.

Трансляция матча Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019

За текстовой трансляцией матча Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019 можно следить на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Энтони Джошуа — Кубрат Пулев: В начале года чемпиону предстоит схватка с «Коброй»
В апреле 2020 года Энтони Джошуа предстоит отстаивать свой недавно обретённый титул чемпиона по версии IBF в тяжёлом весе. Соперником англичанина станет болгарский боксёр Кубрат Пулев
Новости 24
На Кубани выросла добыча нерудных полезных ископаемых
Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд
Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты
На Кубани отметили День конституции РФ
Кубанский казачий хор почтит память бывших солистов концертом
В Госдуме обсудили проблемы психического здоровья детей
Для перевозки краснодарских школьников закупят новые автобусы
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Краснодаре мужчину нашли мертвым в собственном гараже
В Краснодаре утвердили городской бюджет на 2020 год
Впервые в России МТС организовала звонок из будущего
В Краснодаре вновь ловили нарушителей правил парковки
В Краснодаре прокуратура выясняет причины пожара в автобусе, перевозившего 41 школьника
Казачий диктант можно будет написать дистанционно
Аурен Хабичев назвал Краснодар «агрессивным городом»
Более 36 000 жителей Краснодарского края могут стать банкротами
В аэропорту Анапы у жительницы Москвы украли наручные часы
На Кубани выбрали лучшие программы дополнительного профессионального образования
На Кубани в колонию пронесли два пакета с наркотиками
В Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020
Жертву семейного насилия, убившую мужа в разгар очередной драки, отправили по этапу на восемь лет
На Кубани столкнулись два большегруза
В Анапе женщина незаконно оформила на себя квартиру умершего соседа
В Брюховецком районе местный житель хранил в деревянном шкафу марихуану
В Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв
В Краснодаре на новогодних каникулах для детей пройдет квест безвредных советов
На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьми
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов при крушении военного вертолета
В Новороссийске местная жительница подозревается в покушении на мошенничество