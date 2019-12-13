Хабиб Нурмагомедов о реванше с Макрегором: Выигрывать второсортных бойцов мне не интересно

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Краснодар. Непобежденный боец UFC приехал в качестве гостя на турнир GFC 22, который пройдет в «Баскет-Холле». А накануне боев прошло взвешивание и благотворительная пресс-конференция. Все проданные на нее билеты пошли на лечение тяжелобольным детям.

Встреча началась с извинений от Хабиба за задержку. Из-за тумана краснодарский аэропорт работает с перебоями. Аудитория примерно из 300 человек ждала чемпиона 45 минут.

Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Краснодаре.

- Хабиб, я написал письмо Деду Морозу и попросил фотографию с тобой, хочу проверить, исполняет ли он желания! – задал первый вопрос мальчишка в папахе.

Этот парень написал Деду Морозу письмо с просьбой о фото с ХабибомФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Я не Дед Мороз, но могу исполнить желание! – ответил он. – Только прошу на будущее, лучше задавайте вопросы. Со всеми сфотографироваться не получится.

И желание исполнилось!Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

О КОНОРЕ

Хабиба спросили о бое Серроне с Макгрегором. Кто же победит по его мнению? И будет ли реванш с Конором?

- Первый последние семь-восемь боев проиграл, и другой тоже уже год ничего не выигрывает. Это вторая лига, мне неинтересно кто там выиграет. Реванш? Ему нужно как минимум согнать вес и провести 10 победных боев, тогда мы поговорим о реванше. Выигрывать второсортных бойцов мне неинтересно, - ответил Хабиб.

О ЗАЛЕ В КРАСНОДАРЕ

Боец также поделился планами открыть свой зал единоборств в Краснодаре.

В зале собралось несколько сотен человекФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Планируем открыть в Краснодаре зал, сейчас ищем помещение. Уклон будет на смешанные единоборства и боевое самбо. У меня здесь много болельщиков, с удовольствием откроем зал и, думаю, мое присутствие в Краснодаре будет еще больше, - заявил чемпион.

О БОЕ С ФЕРГЮСОНОМ

Конечно, важной темой стал ближайший бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Чьи шансы на победу выше?

- Я всегда ставлю свои шансы выше, чем шансы своих соперников. Я намного лучше него в борьбе, крепче физически, я ни разу не был в нокдауне, в отличие от него, еще не падал и не проигрывал. Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить. Это будет величайший бой. Как к сопернику я отношусь к нему ответственно, тренируюсь каждый день. А с января буду усиленно тренироваться. 100 дней тяжелых тренировок и в бой, как говорится, - ответил действующий чемпион UFC.

О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

Ранее Хабиб обмолвился, что его посещают мысли о завершении карьеры. Когда это произойдет?

- Пока у нас нет плана, когда мы закончим, но это время не за горами. Очень близко. Нужно дожить до апреля, выиграть, а потом мы аккуратно сядем и подумаем - есть ли смысл дальше драться. Смысл есть в деньгах, но нужно ли это? Сейчас я чувствую себя хорошо, мне 31, это хороший возраст. Не люблю далеко загадывать, но это время близко, - сказал Нурмагомедов, а через несколько минут сам вернулся к этой теме.

Некоторые вопросы заставили Хабиба задуматьсяФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Оставлять дело своей жизни очень тяжело, но если ты не уйдешь из спорта, он уйдет от тебя. Появятся новые чемпионы, молодые и сильные. С возрастом мотивацию сложно сохранять и тело тоже стареет, - добавил Хабиб.

О ТУРНИРЕ UFC В КРАСНОДАРЕ

Один из болельщиков попросил Нурмагомедова договориться с президентом UFC Даной Уайтом о турнире в Краснодаре.

- Дана Уайт и Краснодар – вопрос нелегкий. Серьезные люди хотели провести мой бой в России, но не смогли. Есть много факторов. Если было бы все так легко, я бы свой ближайший бой провел его в Москве и Санкт-Петербурге, - ответил он.

О ТОМ, КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

А кто-то из зрителей поинтересовался – куда же пойдут собранные на пресс-конференции деньги. Один билет стоит 1000 рублей.

- Все деньги пойдут на благотворительность. Мы нашли мальчика Давида из Сочи с тяжелым заболеванием. Все деньги пойдут ему на лечение, собрали 600 тысяч рублей. Я думаю это немаленькая сумма, ваши деньги пойдут на хорошее дело, - заверил Хабиб.

Деньги пошли на лечение детямФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, помощь получит еще один ребенок, нуждающийся в дорогостоящем лечении.

- Мой менеджер Али Абель-Азиз увидел в сторис видео о мальчике из Кабардино-Балкарии, нуждающемся в лечении, и перевел ему из США 10 тысяч долларов. Это хорошая помощь, а главное внимание, которое мы уделим, - сказал Нурмагомедов.

В конце встречи Хабиб лично передал средства семьям этих малышей – они были на пресс-конференции в первом ряду.

О БОЕ С МЕЙВЕЗЕРОМ

Еще один вопрос, волновавший публику – состоится ли бой Нурмагомедова с Мейвезером по правилам бокса?

- Сейчас у меня подписан контракт о бое 18 апреля с Тони Фергюсоном. Я сосредоточен на нем, а потом посмотрим, что будет дальше. Что касается Мейвезера. Бокс это его дело, он величайший спортсмен, в этом виде с ним будет очень тяжело, - прокомментировал Хабиб.

О МЕЧЕТИ В КРАСНОДАРЕ

А парень, переехавший из Махачкалы в Краснодар семь лет назад, обеспокоен тем, что в городе нет мечети, и попросил Нурмагомедова использовать свои связи, чтобы помочь решить этот вопрос.

- Местное правительство не хочет, чтобы тут была мечеть, - сказал парень.

- Ты же не общался с правительством? Нет. До тебя это донесли, это слухи, - парировал Хабиб. - Насколько я знаю, работа ведется, надеюсь, все получится.

О САМОМ ГЛАВНОМ

Еще один вопрос был о том, как изменился Хабиб за восемь лет с момента подписания контракта UFC.

- Все изменилось. Я стал крепче, набрал мышечную массу. В душе тоже много поменялось, но тот Хабиб, которому 23 года, мне нравился больше. Я никогда не думал, что на что-то не будет хватать времени, - не без сожаления ответил он.

Многие пришли не с пустыми рукамиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Не вывел Хабиб и единого рецепта для будущих чемпионов. Что же самое главное в жизни?

- Сложно что-то выделить. Есть много факторов, думаю, семья и отношения с родителями на первом месте. Спорт не имеет такого большого значения. Да, достижения могут дать титулы, деньги и популярность – с ними надо быть осторожным, ведь никогда не знаешь, куда они тебя приведут. Это не самое главное, - сказал Нурмагомедов.

О МОЩИ СОПЕРНИКОВ

Еще одним открытие стало признание чемпиона, что он чувствовал мощь соперников перед началом боя.

- Соперники, с которыми я дрался, достойные, тоже не кукурузу охраняют. Они выходят драться за звание лучшего спортсмена мира и тоже что-то умеют. Много таких боев было, когда ты чувствуешь, что соперник тебя превосходит тебя физически с первых минут. Тем интереснее! Посмотрим после быстрого начала, на пятой минуте он уже не такой крепкий, дальше ситуация уже выравнивается... Я всегда любил загонять соперников, этим и отличался, - раскрыл секреты Хабиб.

ОБ ОТНОШЕНИИ К БЛОГЕРАМ

А напоследок чемпиона спросили о его отношении к блогерам, пранкерам и вайнерам?

- Пранкеры и блогеры мне не нравятся, я не знаю, как к ним относиться, я с ними не соприкасаюсь. Смотря что снимают, конечно. Они все это делают ради просмотров. Неужели у них нет близких, которые им скажут, что они ерундой занимаются?! – поделился личным мнением Нурмагомедов, которого часто называют самым популярным Instagram-блогером России.

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