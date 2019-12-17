2019-12-17T15:52:54+03:00
Здоровье

«Это большое горе»: Губернатор выразил соболезнования семье мальчика, умершего после приема у лора в Анапе

Вениамин Кондратьев разобрал ситуацию на коллегии с минздравом [эксклюзив КП]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В данный момент проводятся следственные действия. Фото: instagram.com/sherstnev_egorВ данный момент проводятся следственные действия. Фото: instagram.com/sherstnev_egor
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Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования семье 13-летнего Антона Шерстнева, который умер в городской больнице Анапы после приема у лора.

- Это вопиющий случай. Ситуацию детально разобрали на коллегии с минздравом как только она произошла. Действиям врача оценку может дать только следствие. По его завершении мы сделаем соответствующие выводы. Такие трагедии не должны случаться в принципе. Никто не может представить, что такое потерять ребенка. Это большое горе. Я соболезную родителям, - сказал «КП» - Кубань» Вениамин Кондратьев.

Напомним, подростка с жалобами на насморк и предварительным диагнозом «синусит» сельский фельдшер направил в городскую больницу Анапы, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

Антона принимал опытный врач с 34-летним стажем. Специалист сделал ребенку пункцию обеих носовых пазух, после чего ребенок внезапно перестал дышать. Подростка доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. По предварительной версии, он умер от шока неизвестного рода.

О трагедии стало известно после открытого письма отца. Сейчас в обстоятельствах смерти подростка разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Анапе после промывания носовых пазух у ЛОРа скончался 13-летний мальчик

По его словам, после прокола второй ноздри ребенку стало плохо, он перестал дышать и посинел. Врач начал делать искусственное дыхание, а мать мальчика вывели из кабинета. Через несколько минут подростка увезли в отделение реанимации (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Анапе возбудили уголовное дело после смерти подростка на приеме у ЛОРа

В причинах смерти 13-летнего подростка в городской больнице Анапы разбираются следователи. В СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 6 декабря, но о ней стало известно после публичного обращения отца ребенка Егора Шерстнева (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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