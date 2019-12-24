2019-12-24T18:03:04+03:00
Звезды

Анна Нетребко помогла студентам сдать зачет после поста в Инстаграме

По просьбе поклонницы она записала видео с поздравлением педагогов [фото, видео, аудио]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Оперная дива за несколько минут записала ролик для подписчицы и выложила в Сеть.Оперная дива за несколько минут записала ролик для подписчицы и выложила в Сеть.
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В новый год всегда происходят чудеса. Истории, которые публиковала «КП» - Кубань», тому пример. 10-летний Андрей Кочетов из Буденновска, который мужественно борется с тяжелым заболеванием крови, смог побывать в Сочи и увидеть горы. Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту школьника из Апшеронска Ярослава Троценко, который больше пяти лет мечтал встретиться с любимым бойцом.

А теперь в роли Деда Мороза, хотя скорее Снегурочки, побывала известная оперная певица Анна Нетребко. Она помогла студенткам Московского государственного университета сдать зачет. Причем произошло все так быстро, что сами девушки до сих пор не верят в произошедшее.

Интервью со студенткой МГУ Ульяной Прохоровой

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Певице в Instagram написала 23-летняя студентка Ульяна Прохорова. Она учится на факультете государственного управления по специальности «Управление персоналом». Девушка обратилась к знаменитости с небольшой просьбой.

Девушка написала обычный комментарий под одним из фото певицы.

Девушка написала обычный комментарий под одним из фото певицы.

- У меня и моих подруг очень сложный зачет по предмету «Связи с общественностью». Но вы можете помочь нам сдать его автоматом! - написала комментарий Ульяна. - Чтобы получить зачет, нам нужно показать преподавателю видео, на котором знаменитая личность, например, передает привет нашему преподавателю и называет фамилии тех, кто к нему обратился с такой просьбой. Пожалуйста, не сочтите за наглость, но мы решили попытать счастья у вас.

Девушка искренне надеялась, что певица им ответит и последняя сессия будет закрыта.

Среди сотен сообщений Анна заметила его и тут же ответила.

Среди сотен сообщений Анна заметила его и тут же ответила.

- Если вы нам поможете, мы снова начнем верить в Деда Мороза! - добавила студентка.

Под каждым постом певицы появляется не меньше тысячи комментариев и каждый из них Нетребко, как оказалось, читает. Уже через 15 минут Ульяне на телефон пришло оповещение об ответе.

- Фамилии давайте, - решила исполнить желание девушек оперная дива.

Анна Нетребко отложила дела и записала короткое видео под названием «Дед Мороз работает», где передала привет преподавателю, а также поздравила его с новогодними праздниками. Причем видео было снято на одной из улиц Нью-Йорка, где сейчас находится певица.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Дед Мороз работает ... Sorry, this post is for some Russian students
18175 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«КП» - Кубань» связалась с удачливой студенткой Ульяной Прохоровой и узнала, что спустя сутки получен заветный зачет.

- Преподавателя удивили и зачет получили!!! - обрадовала девушка. - Не можем не поделиться радостью: столько сопереживающих людей ждали развязку нашей новогодней сказки! Анна, огромное Вам спасибо за Вашу доброту, отзывчивость, необъятную широту души и то, что заставили стольких людей поверить в чудо!

Дед Мороз из Анны Нетребко получился отличный!

Дед Мороз из Анны Нетребко получился отличный!

Студентки благодарят Анну Нетребко за помощь в получении зачета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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