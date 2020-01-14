Баловался снюсом - остановилось сердце: в Краснодаре спасли мужчину после «убойной дозы»

Еще в конце 2019 года Минздрав заявил об эпидемической вспышке потребления снюса среди школьников. Случай, когда в Горячем Ключе подросток попал в реанимацию после употребления жевательного табака, помнят до сих пор - сейчас у парня тяжелейшая форма психоза. Но, как оказалось, баловство «расслабляющими конфетками» губительно не только для детей.

В Краснодарскую краевую больницу №1 экстренно поступил 34-летний Алексей Звонарев (имя и фамилия изменены - Авт.). Состояние его было критическим - мужчина задыхался, чувствовал боль в груди. Как оказалось, у него диагностировали прогрессирующую сердечную недостаточность. Причем действовать врачам надо было быстро - человек мог умереть в ближайшие часы.

- Его сердце остановилось - организм перестал получать кровь. А значит действовать надо было быстро - человек мог умереть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий отделением анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы № 1 Александр Скопец.

Чтобы восстановить функцию «мотора», пациента на 16 дней подключили к аппарату искусственного кровообращения.

- Сердце постепенно восстановилось до того уровня, когда аппарат уже можно было отключить от механической поддержки кровообращения. Сейчас пациент в сознании, он самостоятельно дышит, ест, разговаривает. Думаю, что в ближайшие 2-3 недели он сможет полностью восстановиться, - добавляет Александр Скопец. - Но это первый случай токсического миокардита, который мы видим за генным веществом.

К аппарату искусственного обращения крови мужчина был подключен 16 дней. Фото: ККБ №1.

Врачи стали разбираться, в чем дело - парень крепкий, здоровый, каждый день выходил на пробежки. Выяснилось, что последние полгода баловался снюсом — каждый день употреблял не по одной пластинке! А каждая такая «подушечка» эквивалентна 40 сигаретам. То есть ежедневно организм Алексея получал лошадиную дозу никотина, словно он выкуривал 160 сигарет.

- Мужчина не так давно бросил курить, решил заменить сигареты на снюс - в итоге это привело к плачевным последствиям, - добавляет заведующий отделением анестезиологии и реанимации Краевой клинической больницы № 1 Александр Скопец. - В ближайшие два года мужчина должен следить за своим состоянием, постоянно наблюдаться у лечащего врача.

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