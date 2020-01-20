2020-01-20T12:39:19+03:00
Происшествия

После обыска в ГАИ Краснодара директор департамента транспорта ушел в неоплаченный отпуск

А в кабинете у начальника ГИБДД города нашли миллион рублей
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Начальник отдела ГИБДД Краснодара Артур Иванов (слева) и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.Начальник отдела ГИБДД Краснодара Артур Иванов (слева) и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов.
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Следствие по делу 33-летнего сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караджяна идет полным ходом. Гаишника задержали за взятку, которую, по версии следствия, он вымогал у гендиректора краснодарской фирмы ООО «Энергоресурс». Подозреваемый требовал деньги за то, что не будет создавать проблем бизнесмену. И даже получил от него на банковскую карту 40 000 рублей. Все это было еще летом, но через несколько месяцев предприниматель заявил на сотрудника полиции в ФСБ.

Сероб Караджян - подозреваемый сотрудник ГИБДД.

Сероб Караджян - подозреваемый сотрудник ГИБДД.

15 января в квартире у Караджяна, его родственника и в жилище трех коллег полицейского прошли обыски. Силовики нашли в квартире гаишников дорогие часы, множество мобильных телефонов, дорогие украшения и деньги.

Обыск у старшего инспектора ГИБДД Краснодара, которого подозревают в получении взятки и вымогательстве.Видео: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- Первым отделом по рaсследованию особо вaжных дел по мaтериалам, предоставленным ГУ МВД России по Краснодaрскому краю возбуждено уголовное дело в отношении стaршего инспектора отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару и иных должностных лиц. Они подозревaются в получении взятки группой лиц по предвaрительному сговору, совершенном с вымогательством (пп.«а, б» ч.5 ст.290 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В квартирах, где прошли обыски, силовики нашли дорогие часы. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В квартирах, где прошли обыски, силовики нашли дорогие часы. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как стало известно «КП»-Кубань», в этот же день обыск прошел и в кабинете начальника отдела ГИБДД Краснодара Артура Иванова. У него нашли миллион рублей. На работе он пока не появляется, но от дел пока не отстранен.

Силовики на обыске в квартире 33-летнего гаишника. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Силовики на обыске в квартире 33-летнего гаишника. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проверки прошли и в краснодарском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. После чего директор ведомства ушел в неоплачиваемый отпуск на три месяца.

При обыске нашли мобильные телефоны, украшения и деньги. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

При обыске нашли мобильные телефоны, украшения и деньги. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пока идет следствие, Архипова отстранили от работы.

- По полученной информации, глава департамента Владимир Архипов мог знать о действиях сотрудников ГИБДД, однако не доложил об этом руководству и в правоохранительные органы, - подтвердил и заместитель главы Краснодара Артем Доронин. - На время разбирательства он находится в трехмесячном неоплачиваемом отпуске. Со своей стороны могу сказать, что администрация города окажет полное содействие следствию. Наша задача — открытая и прозрачная деятельность департамента транспорта и дорожного хозяйства по всем направлениям.

Краснодарского гаишника, попавшегося на взятке, арестовали.

Сам Владимир Архипов комментариев по этому поводу не дает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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