В Апшеронске состоялся суд над сиротой из Мезмая, который распилил два дерева: чем закончилась история

«КП»-Кубань» следит за ходом расследования уголовного дела, заведенного на 24-летнего жителя Мезмая Василия Попкова. Его обвиняют в незаконной рубке деревьев в крупном размере.

В марте прошлого года Василий, прогуливаясь по пустырю рядом со школой, заметил два заваленных дерева. Не раздумывая, сирота взял бензопилу и распилил их, а затем перетащил в сарай своего дома. Газа в поселке нет, топят дома дровами.

Только вот оказалось, что одно из деревьев все-таки было живым. Местному участковому поступила жалоба на Василия. Потом завели уголовное дело.

22 января прошло судебное заседание, на котором стороны пришли к примирению. Чиновники выступили с ходатайством перед судьей закрыть уголовное дело, так как Василий Попков признал вину. Также парень высадил взамен срубленной ольхе несколько кустарников на территории школы.

Повлияло и то, что парень привлекается первый раз и ущерб был минимальный, везде характеризуется положительно.Фото: Виталий КАРНАУХ

– В 14:30 началось заседание, нас, свидетелей, попросили выйти, – рассказала «КП»-Кубань» директор школы Александра Филиппова. – Василий прямо там в очередной раз признал свою вину. Судья спросил, был ли у него порубочный билет. Парень ответил, что разрешения на сруб у него не было. Но так как потерпевшая сторона ходатайствовала о примирении, суд пошел навстречу. Повлияло и то, что парень привлекается первый раз и ущерб был минимальный, везде характеризуется положительно.

В пресс-службе Краевого суда «КП»-Кубань» подтвердили, что в разбирательстве достигнуто соглашение. Уголовное дело закрыто.

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