«Никифоров оправдан!»: вдовец убитой в Псебае многодетной женщины получил письмо с новым «приговором суда»

В почтовый ящик дома в поселке Псебай, где живет вдовец убитой женщины Алексей Дмитриев, бросили письмо. На конверте был отправитель - Краснодарский краевой суд.

- Я вскрыл письмо, читаю, аж в пот бросило, когда увидел «Никифоров С.М. оправдан в части совершения преступления в отношении моей жены». Якобы была подана апелляционная жалоба, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Дмитриев. - В письме сказано, что приговор Краснодарского краевого суда вынесен необоснованно без учета фактических обстоятельств уголовного дела.

То самое письмо, которое обнаружил Алексей в почтовом ящике.

Испугавшись, что один из фигурантов, которого приговорили к 19 годам колонии строгого режима, вышел на свободу, Алексей позвонил следователю, который вел непростое дело.

- Он информацию опроверг, - добавляет Алексей. - Но, честно говоря, мне не по себе стало от этого послания, переживаю за детей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», документ не является приговором. Это жалоба была подготовлена одним из защитников Савелия Никифорова, который уведомил потерпевшую сторону о позиции. Как и прежде, они заявляют, что не согласны с решением суда в части убийства и изнасилования Натальи Дмитриевой.

- В материалах уголовного дела нет ни единого убедительного доказательства в том, что Никифоров помогал совершать убийство Бондаренко, - написано в жалобе. - Последний ни в одном из своих показаний не указал Никифорова как соучастника убийства.

Свою вину осужденный на 19 лет признает только в краже.

Напомним, ранее еще один адвокат Никифорова Алексей Аванесян заявлял, что сомневается, что его подзащитный убивал и насиловал. Так как нет ни одного доказательства вины.

- После того, как жители поселка Псебай устроили народный сход, власти и правоохранительные органы пошли на попятную. Под давлением Савелий признал свою вину, лишь основываясь на этом признании, его осудили, - говорил Алексей Аванесян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737952" frameborder="0"></iframe> Откровения Савелия Никифорова - он проходит по делу об убийстве матери пятерых детей в Псебае.Евгения ХИЛЬКО

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