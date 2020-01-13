«Сомневаюсь, что он убивал и насиловал»: Адвокат считает, что Савелий Никифоров непричастен к кошмару в Псебае

15 октября 2019 года родные погибшей Натальи Дмитриевой из небольшого поселка Псебай услышали приговор ее убийцам. Напомним, первоначально в подозреваемые записали супруга Натальи Алексея, правоохранители были уверены - он убил жену из ревности.

Наталью Дмитриеву убили неподалеку от собственного дома.

Когда же на защиту мужчины поднялся весь поселок, начались серьезные разбирательства, в Псебай приехали представители СК России. Вскоре правоохранители сообщили - женщина стала жертвой пьяных отморозков - 16 летнего Максима Б. и его 20-летнего друга из Краснодара Савелия Никифорова.

На фото Савелий (слева) и Максим.

Именно они, как считает следствие, напали на нее, задушили и надругались, перед этим 19 (!) раз ударив Наталью камнем по голове.

Несовершеннолетнему суд назначил 10 лет заключения, а 20-летнему Савелию дали 19 лет колонии. С приговором он был полностью несогласен и даже выступил с пламенной речью:

- Мне дали так много из-за внимания прессы! - кричал парень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/737952" frameborder="0"></iframe> Откровения Савелия Никифорова - он проходит по делу об убийстве матери пятерых детей в Псебае.Евгения ХИЛЬКО

Спустя 3 месяца стало известно, что у Савелия появился новый адвокат, который считает - он невиновен.

- Ко мне за помощью обратились его родственники. Я поговорил с Савелием в изоляторе, ознакомился с материалами, которые имеются, поскольку на данный момент до сих пор не изготовлен приговор, хотя со дня вынесения решения прошло 3 месяца. Сейчас есть определенные сомнения в том, что Савелий причастен к убийству и изнасилованию женщины, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Алексей Аванесян. - С первых дней правоохранительные органы не имели претензий к Савелию. Сам парень признает, что в тот вечер действительно был в кафе «Ивушка», он выпивал с друзьями. Затем они втроем вышли из заведения, сам же Савелий немного отстал. Это последнее, что помнит мой подзащитный. А затем в 3 часа ночи его разбудил казак, он нашел его в кустах, но не рядом с местом убийства.

Савелия тут же доставили в отдел полиции, осмотрели. По словам адвоката, следов крови на одежде не было, на теле погибшей никаких биологических материалов, в том числе спермы, тоже не обнаружено, после чего парня отпустили.

В кафе «Ивушка» молодые люди стали приставать к женщине.

- После того, как жители поселка Псебай устроили народный сход, власти и правоохранительные органы пошли на попятную. Под давлением Савелий признал свою вину, лишь основываясь на этом признании, его осудили, - добавляет Алексей Аванесян. - Сейчас мы будем ждать приговор суда, чтобы обжаловать его в установленные законом сроки.

Стоит отметить, что суд проходил в закрытом режиме из-за обстоятельств преступления, касающихся половой неприкосновенности. Детали зверского убийства не раскрывались, однако, когда расследование было окончено, в СК России сообщили, что собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Максиму Б. и Савелию Никифорову.

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