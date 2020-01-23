«Дело о пропаже сына не хотят возбуждать»: отец мальчика, отправленного мамой в реабилитационный центр, продолжает искать ребенка

Юрий Тупиков из Армавира сбился с ног. Не первую неделю он пытается узнать, где сейчас находится его 8-летний Ванечка. Из реабилитационного центра, куда потребовала отправить мальчика родная мать, ребенок пропал. Помочь в поисках безутешному отцу сотрудники учреждения отказались.

Видеообращение Юрия Тупикова с просьбой помочь найти сына.

Единственное, что удалось выяснить - Ваню увезли в больницу с мамой. Но там Юрию сообщили, что от госпитализации женщина отказалась, забрав сына. Но в реабилитационном центре снова не появилась.

- О том, что сын исчез, Юрий заявил сразу. Вот только в полиции возбуждать уголовное дело не хотят, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Юрия Тупикова Ян Митюрев. - Мы получили постановление. Отказ нам мотивировали тем, что неоднократно опрашивались соседи по адресу, где ранее проживала Оксана (бывшая супруга), но установить, где она находится, не смогли. В то же время, поясняется в документе, была найдена бабушка мальчика, которая сообщила, что с ребенком все в порядке, местонахождение ребенка я не сообщу, поскольку Оксана не желает разглашать эти данные. Однако никто слова бабушки на достоверность не проверял - в каком состоянии находится ребенок, неизвестно.

Мальчик уже месяц не ходит на занятия в частную школу, за которую платит отец.

По словам адвоката, в данной ситуации появился состав административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ - поскольку мать препятствует встречам с сыном. Хотя Юрий, как родитель, имеет полное право видеться с Ваней, ведь родительских прав он не лишен. Кроме того, уже месяц мальчик не ходит в частную школу, за которую платит его отец.

Напомним, скандалы из-за сына в семье Тупиковых начались в 2014 году, когда Юрий разошелся с женой Оксаной. После развода суд постановил оставить ребенка с мамой (на тот момент ему было всего 3 годика), но встречи с отцом не запретил. Первое время все было хорошо, Ваня виделся с обоими родителями.

Когда же отец во время одного из свиданий заметил, что сын начал вдруг горбатиться, заикаться во время разговора, рот кривить, решил заняться лечением сына. Об этом он сообщил бывшей жене по телефону, но мать запретила. Мужчина, услышав отказ, все же оставил сына у себя дома и стал заниматься его здоровьем. Женщина, по всей видимости, вспылила и стала обивать пороги различных инстанций.

Суд неоднократно становился на ее сторону, но, по словам отца ребенка, Ваня ни в какую не хотел идти к родной матери.

- В феврале 2019 года в дом к Юрию пришли приставы, представители органов опеки, которые пытались исполнить решение суда, - продолжает адвокат. - Тогда Ваня сильно плакал. Только представьте, неизвестные люди в форме приходят и говорят, что сейчас его отправят в реабилитационный центр. Так как сама мать не явилась на исполнительные действия.

У Юрия Тупикова пытаются отнять сына.

Мальчика тогда оставили папе, но ненадолго. В конце декабря по решению суда Оксана сорвала сына с уроков в частной школе и увела рыдающего мальчика в машину. Тем временем приставы держали отца и дедушку, пытавшихся этому помешать. Ребенок сопротивлялся, плакал и вырывался, но женщина была непоколебима.

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