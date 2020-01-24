2020-01-24T17:59:39+03:00
Спорт

Прямая онлайн-трансляция короткой программы у женщин на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2020

Женщины. Короткая программа. Чемпионат Европы-2020. Прямая трансляция
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Алена Косторная заявила тройной аксельАлена Косторная заявила тройной аксельФото: Мария ЛЕНЦ
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Один из самых долгожданных дней чемпионата Европы по фигурному катанию 2020. Свои короткие программы представят девушки. Россию на континентальном первенстве представляют три ученицы Этери Тутберидзе. Болельщики ждут, что именно они разыграют пьедестал.

Первой из россиянок на лед выйдет Анна Щербакова, после нее свою короткую программу представит Алена Косторная. Под 36-м номером выступит Александра Трусова.

В короткой программе запрещены к выполнению четверные прыжки, Косторная и Трусова заявили тройной аксель.

Чемпионат Европы. Грац, Австрия. Женщины. Короткая программа

Стартовые номер фигуристок

Седьмая разминка (начало в 18:16 мск)

32. Анна Щербакова (Россия) – 18:23

33. Алена Косторная (Россия) – 18:30

34. Николь Шотт (Германия)

35. Екатерина Рябова (Азербайджан)

36. Александра Трусова (Россия) – 18:49

37. Алексия Паганини (Швейцария)

Где смотреть трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию 24 января.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020: женщины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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