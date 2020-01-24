Прямая онлайн-трансляция короткой программы у женщин на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2020

Один из самых долгожданных дней чемпионата Европы по фигурному катанию 2020. Свои короткие программы представят девушки. Россию на континентальном первенстве представляют три ученицы Этери Тутберидзе. Болельщики ждут, что именно они разыграют пьедестал.

Первой из россиянок на лед выйдет Анна Щербакова, после нее свою короткую программу представит Алена Косторная. Под 36-м номером выступит Александра Трусова.

В короткой программе запрещены к выполнению четверные прыжки, Косторная и Трусова заявили тройной аксель.

Чемпионат Европы. Грац, Австрия. Женщины. Короткая программа

Стартовые номер фигуристок

Седьмая разминка (начало в 18:16 мск)

32. Анна Щербакова (Россия) – 18:23

33. Алена Косторная (Россия) – 18:30

34. Николь Шотт (Германия)

35. Екатерина Рябова (Азербайджан)

36. Александра Трусова (Россия) – 18:49

37. Алексия Паганини (Швейцария)

Где смотреть трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию 24 января.