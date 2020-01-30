Краснодарский гаишник, у которого нашли дорогие часы и украшения, замешан еще в одном вымогательстве

Следствие по делу 33-летнего сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караджяна идет полным ходом. Гаишника задержали за взятку, которую, по версии следствия, он вымогал у гендиректора краснодарской фирмы «Энергоресурс». Подозреваемый требовал деньги за то, что не будет создавать проблем бизнесмену. И даже получил от него на банковскую карту 40 000 рублей. Все это было еще летом, но через несколько месяцев предприниматель заявил на сотрудника полиции в ФСБ. В квартирах Караджяна, его родственника и трех коллег полицейского прошли обыски. Силовики нашли там дорогие часы, множество мобильных телефонов, дорогие украшения и деньги. А еще прошел обыск в кабинете начальника ГИДББ Краснодара Артура Иванова. У него нашли миллион рублей.

И спустя несколько недель после задержания Караджяна, стало известно, что он замешан еще в одном эпизоде.

- Он обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенной с вымогательство, а теперь в отношении полицейкого возбудили еще одно уголовное дело - получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере совершенной с вымогательством, - пояснила официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Оказывается, вымогал деньги сотрудник ГИБДД еще с июля 2015 года.

- Полицейский выявил, что один из индивидуальных предпринимателей строил инженерных коммуникации водоотведения в Краснодаре без разрешительной документации и установки предупреждающих дорожных знаков и ограждений, - пояснила Тюкова. - Обвиняемый с целью личного обогащения стал вымогать у бизнесмена взятку, сообщив, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия причастности его к совершению административного правонарушения.

В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

Предприниматель согласился на требования гаишника и передал ему сначала 20 000 рублей. А потом еще переводил денег.

- Так же полицейский сообщил предпринимателю номер своего мобильника и потребовал докладывать ему обо всех планируемых строительных работах и систематически передавать ему деньги, - продолжают в Следкоме. – Причем суммы были от 5 до 50 тысяч рублей.

К Серобц Караджяну силовики пришли на следующий день после его дня рождения. Фото: соцсети

Бизнесмен переводил приличные суммы, так как полицейские заявил ему, что его он не будет этого делать, создать условия для привлечения его к административной ответственности.

Только с 15 сентября 2017 года по 30 декабря 2019 года бизнесмен перевел на счет гаишника более миллиона рублей. Два уголовных дела в отношении Сероба Караджяна следователи соединили в одно производство.

А тем временем в полиции Кубани заявили, что коллегу-взяточника уволят. - Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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