2020-01-30T19:10:10+03:00
Происшествия

Краснодарский гаишник, у которого нашли дорогие часы и украшения, замешан еще в одном вымогательстве

Он заставил бизнесмена переводить ему деньги за незаконные работы в городе
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
В квартире гаишника и других полицейский нашли дорогие часы и деньгиВ квартире гаишника и других полицейский нашли дорогие часы и деньги
Изменить размер текста:

Следствие по делу 33-летнего сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караджяна идет полным ходом. Гаишника задержали за взятку, которую, по версии следствия, он вымогал у гендиректора краснодарской фирмы «Энергоресурс». Подозреваемый требовал деньги за то, что не будет создавать проблем бизнесмену. И даже получил от него на банковскую карту 40 000 рублей. Все это было еще летом, но через несколько месяцев предприниматель заявил на сотрудника полиции в ФСБ. В квартирах Караджяна, его родственника и трех коллег полицейского прошли обыски. Силовики нашли там дорогие часы, множество мобильных телефонов, дорогие украшения и деньги. А еще прошел обыск в кабинете начальника ГИДББ Краснодара Артура Иванова. У него нашли миллион рублей.

И спустя несколько недель после задержания Караджяна, стало известно, что он замешан еще в одном эпизоде.

- Он обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенной с вымогательство, а теперь в отношении полицейкого возбудили еще одно уголовное дело - получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере совершенной с вымогательством, - пояснила официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Оказывается, вымогал деньги сотрудник ГИБДД еще с июля 2015 года.

- Полицейский выявил, что один из индивидуальных предпринимателей строил инженерных коммуникации водоотведения в Краснодаре без разрешительной документации и установки предупреждающих дорожных знаков и ограждений, - пояснила Тюкова. - Обвиняемый с целью личного обогащения стал вымогать у бизнесмена взятку, сообщив, что в случае отказа он искусственно создаст определенные условия причастности его к совершению административного правонарушения.

В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

Предприниматель согласился на требования гаишника и передал ему сначала 20 000 рублей. А потом еще переводил денег.

- Так же полицейский сообщил предпринимателю номер своего мобильника и потребовал докладывать ему обо всех планируемых строительных работах и систематически передавать ему деньги, - продолжают в Следкоме. – Причем суммы были от 5 до 50 тысяч рублей.

К Серобц Караджяну силовики пришли на следующий день после его дня рождения. Фото: соцсети

К Серобц Караджяну силовики пришли на следующий день после его дня рождения. Фото: соцсети

Бизнесмен переводил приличные суммы, так как полицейские заявил ему, что его он не будет этого делать, создать условия для привлечения его к административной ответственности.

Только с 15 сентября 2017 года по 30 декабря 2019 года бизнесмен перевел на счет гаишника более миллиона рублей. Два уголовных дела в отношении Сероба Караджяна следователи соединили в одно производство.

А тем временем в полиции Кубани заявили, что коллегу-взяточника уволят. - Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После обыска в ГАИ Краснодара директор департамента транспорта ушел в неоплаченный отпуск Проверки прошли и в краснодарском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. После чего директор ведомства ушел в неоплачиваемый отпуск на три месяца (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Краснодаре гаишника задержали за взятку в 40 000 рублей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса
В Краснодаре четырем школам присвоили имена Героев Советского Союза и писателей
В Новороссийске загорелась верхняя палуба на пришвартованном катере
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
Пенсионер с «коктейлем Молотова» напал на продуктовый магазин в Абинском районе
10 суток за пьяные выходки: В Сочи с борта самолета сняли буйного пассажира
С начала года на Кубани родилось 63 двойни
Чешская «Млада-Болеслав» выкупила у «Краснодара» трансфер Алексея Татаева
В Сочи прогнозируют сильный дождь и снег
На Кубани реконструируют 110 километров сетей водоснабжения
В Краснодаре благоустроят бульвар «Приозерный»
Выставка «Сердце солдатской матери» открылась в Краснодаре
В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглой
В Сочи на время проведения инвестфорума ограничат движение большегрузов
12 ветеранов ВОВ стали Почетными гражданами Краснодара
В Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки
В Сочи у пассажирок поезда Сухум-Москва изъяли более 500 блоков контрабандных сигарет
Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске
На Кубани сотрудники Росгвардии остановили водителя мопеда, который ехал по тротуару
В Краснодарском крае отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко
В Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой
В Краснодаре откроют большой завод по производству профиля для пластиковых окон
В Краснодаре врачи провели сложную эндоскопическую операцию пациенту с камнями в печеночных протоках
В Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долга
В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада