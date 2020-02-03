Печальный рейтинг: Краснодарский край вошел в тройку регионов, где часто пропадают люди

Краснодарский край стал третьим в России по количеству заявок на поиски людей. Такие данные приводит региональный волонтерский поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Впервые за годы работы мы вышли на третье место по всей России по количеству заявок на поиск. Опережают нас только Москва с Московской областью и Санкт-Петербург с Ленинградской областью, - констатируют печальный факт добровольцы.

Статистика говорит, что никакой аномалии в этом нет – количество заявок по регионам пропорционально численности населения. К тому же ежегодно в Краснодарский край приезжают на отдых миллионы людей.

Армия добровольцев «Лизы Алерт», готовая отправиться на поиски, тоже постоянно растет, но нуждается в поддержке. Откликнуться на призыв и отправиться на поиски может каждый. Всю актуальную информацию можно получить на страницах регионального отряда в социальных сетях, а также на сайте организации.

- Приехать на поиск можно, не имея совсем никаких знаний. На поиске каждому найдется задача, опытные поисковики обучат азам и на задачу отправят с опытным старшим. Безопасность добровольцев превыше всего, - рассказывают в отряде.

Все поисковые работы проводятся на добровольной основе, волонтеры не берут плату с родственников пропавших людей. Однако всегда принимают помощь в виде фонариков, аккумуляторов, раций, компасов и другого оборудования и снаряжения.

- За январь мы ездили по десяткам маршрутов. И самый дефицитный ресурс поиска сейчас - это бензин. И никакое горячее желание помочь не заставит машину работать на воде или нашем энтузиазме, - сообщают волонтеры «Лизы Алерт» в Краснодаре.

Помочь отряду с топливом может каждый. Для этого можно отправить SMS с текстом ПОИСК на номер 7878

Все собранные деньги, за исключением комиссии банков и операторов от 5 до 6,5%, будут направлены на топливо отряду «Лиза Алерт». Сервис доступен абонентам Билайн, МТС, Теле 2 и Мегафон. Суммы пополнят топливные карты, которые невозможно обналичить.

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