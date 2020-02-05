2020-02-05T13:01:33+03:00
Происшествия

Мощный шторм «Петра» надвигается на Кубань

В эпицентре непогоды окажется Черноморское побережье — от Новороссийска до Сочи
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/ivkrpvФото: instagram.com/ivkrpv
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Ненастье, накануне обрушившееся на Горячий Ключ, наделало бед. Из-за сильных дождей произошел перелив через насыпь и подтопление части дороги в станице Саратовской. Спасатели организовали лодочное сообщение с отрезанными домами. Из-за подтоплений ввели режим ЧС.

Сейчас падение уровня воды продолжается. Проезд машин уже обеспечен. Однако 5 февраля Кубань окажется во власти стихии. По данным центра «Фобос», до региона доберется шторм «Петра», который ранее ударил по странам Центральной и Восточной Европы. Именно из-за него на юге Германии произошли наводнения, а в Швейцарии, Хорватии и Сербии шквалистый ветер сломал деревья и сорвал крыши.

По словам синоптиков, в эпицентре ненастья окажется в основном Черноморское побережье. К непогоде стоит подготовиться жителям участка от Новороссийска до территории Большого Сочи.

В Новороссийске ожидается ураганный ветер - скорость ветра будет 20 метров в секунду. К вечеру 5 февраля он разгонится до 23 метров в секунду, а под утро 6-го числа порывы могут достигать и 25 метров в секунду.

- Интересно, что классическую новороссийскую бору мы не увидим – дуть будет не норд-ост, а юго-западный ветер, - говорят метеорологи.

При этом шторм принесет на побережье Черного моря не только ветер, но и сильные осадки. В городе-герое прогнозируют ливень, воздух прогреется до +12...+14°. В четверг, 6 февраля, в Новороссийске сохранится пасмурная и сырая погода, но немного похолодает.

По вине холодного фронта в пятницу, 7 февраля, температура резко опустится - дождь превратится в мокрый снег. А значит в выходные ждем на дорогах сильную гололедицу.

- В выходные, в тылу циклона, не обойдется без кратковременных зарядов снега, а днем -3...-5°, что для Новороссийска аномально холодно, - добавляют синоптики.

Достать пуховики советуют и сочинцам. Дожди, которые будут лить три дня, тоже превратятся в снег. Днем температура опустится до двух градусов тепла, а ночью ударит непривычный для этих широт мороз - минус 6-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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