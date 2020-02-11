Черный Бумер ищет нового хозяина: в Сочи кота выбросили на улицу, когда он заболел

Черному коту Бумеру всего год, но за это время он уже столько пережил. И это чудо, что он не погиб.

Бумера выбросили на улицу еще котенком. У него начал болеть один глаз и хозяйка – жительница одной из многоэтажек Сочи, - вместо того, чтобы лечить питомца, отнесла его на улицу. Местные рассказывают, что когда малыш видел свою хозяйку во дворе, бежал к ней и терся о ноги, но она лишь пинала котенка. Соседи стали подкармливать его. А через время заметили, что у Бумера начал болеть и второй глаз. Буквально за несколько дней инфекция поразила зрение кота, и он перестал видеть.

Спасти зрение Бумеру было просто невозможно. Фото: "Мягкие сердца"

- Каким-то чудом Бумер остался жив, хотя его ни раз трепали собаки, - рассказывает зоозащитница из сочинского центра помощи животным «Мягкие сердца» Полина Пророкова. - О том, что кот нуждается в лечении и уходе, нам сообщили жильцы той самой многоэтажки, во дворе которой Бумер жил. Мы приехали и забрали кота, отвезли его в ветклинику.

Врачи, осмотрев пациента, вынесли вердикт – глаза кота давно сгнили от инфекции, и в них нет даже хрусталиков. То есть спасать уже нечего.

- Если бы помощь коту оказали раньше, как только у него начались проблемы с глазами, зрение еще можно было бы спасти, - рассказал врач сочинской ветклиники MyVet. – Мы прооперировали Бумера. И сейчас он пока живет у нас в клинике. Но долго держать его у себя мы не можем.

Хотя какой-то особый уход для Бумера не требуется. Кот прекрасно ориентируется в пространстве, знает, где стоит его лоток и сам туда ходит. Единственное, что теперь жить ему лучше в квартире, а не на улице - чтобы не стать жертвой бродячих собак.

Черный Бумер ждет нового хозяина, который будет заботится о нем, а не выкинет на улицу. Фото: "Мягкие сердца"

Волонтеры говорят, что Бумер очень ласковый, благодарный и позитивный котик!

- А при одном прикосновении он готов замурчать и зацеловать, - улыбается Полина Пророкова. - Бумер кастрирован, обработан от паразитов, он ест сухой и влажный корм, а еще ходит в лоточек с древесным наполнителем. Слепые коты практически ничем не отличаются от зрячих. Несмотря на то, что у них нет глаз, они прекрасно ориентируются в пространстве.

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