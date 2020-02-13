«Прислал видео и вырубил мобильный!»: в Краснодаре мужчина зарезал 6-летнего сына около работы жены

Чудовищная трагедия произошла почти ночью напротив окон краснодарской психбольницы №7. Рядом на несколько сотен метров растянулись поля, где местный жители и нашел тела 33-летнего Анатолия и его 6-летнего сына Максима (имена здесь и далее изменены - Авт.). Об этом он сообщил правоохранителям. Когда же криминалисты выехали на место, то обнаружили изуродованные тела. У мальчика несколько ножевых ранений в шею и ключицы, а у его отца размозжена грудная клетка.

- Лезвие в сердце вонзили раз шесть, ни меньше, - говорили криминалисты, осматривая места происшествия. Там же рядом с телами нашли возможное орудие убийства - окровавленный кухонный нож.

Жуткая трагедия произошла напротив работы Татьяны.

- По версии следствия, 33-летний погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Удивительно, но о зверском убийстве в самом поселке не знают. До ближайшей многоэтажки метров 500. Крикам, которые периодически слышат местные жители, здесь не удивляются.

- Рядом с нами же дурка находится. Бывали случаи, когда привозили очень неадекватных - горланят и визжат так, что окна закрывать приходится. Честно сказать, ничего странного не заметили, - рассказывают краснодарцы, живущие в поселке Российском.

Разобраться, что же произошло в ту ночь, сейчас пытаются следователи. Они опрашивают сотрудников психбольницы, разговаривают с убитой горем 34-летней матерью Максима Татьяной. Ну и шерстят страницу Анатолия в соцсетях.

Анатолий и Татьяна поженились в 2012-м, через год у них появился сын.

- Накануне трагедии мать мальчика написала в полицию заявление о пропаже своего сына. По ее словам, вечером, около 19:00, ребенок ушел из дома вместе с 33-летним отцом. Куда они направились, женщина не знала, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Мужчина взял с собой паспорт, правда, свидетельство о рождении сына оставил дома.

Время близилось к полуночи, но Татьяна никого не дождалась. Женщина переживала за сына. Дело в том, что ребенок состоял на учете в психоневрологическом диспансере. У него - аутоподобное состояние. Это считается легкой формой аутизма. Любой стресс негативно сказывается на малыше.

Странности в поведении Анатолия замечали не многие.

Но больше всего Татьяну напугало видео, которое прислал муж в соцсетях. На камеру своего мобильного он записал короткое обращение жене. Мужчина сказал, что хочет навредить сыну. После чего свой телефон он отключил и на связь больше не выходил.

- Прошу, найдите моего сына, как можно скорее! Он хочет сделать что-то плохое! - сквозь слезы просила женщина правоохранителей.

Уже сейчас ясно - избежать трагедии можно было, но прочитать мысли оперативники не успели.

- Про семью ничего особенного не расскажу. Поженились они давно, кажется лет 8 назад, живут они в квартире пятиэтажки. Мальчик ходил в детсад, вел себя как любой другой ребенок, правда, застенчив был немного. Отец его - менеджер в компании, которая сельхозтехнику поставляет, а Татьяна работает медсестрой в психбольнице, - рассказывают «КП» - Кубань» соседи семьи. - Как я понимаю, все произошло неподалеку от ее работы...

Наталья работает медсестрой в психбольнице.

Странности в поведении Анатолия замечали не многие. Во время прогулки с женой бывал грубым.

- Честно говоря, не могу поверить в то, что он мог сделать такое. Его точно бес попутал! - говорят знакомые семьи.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

- Во время расследования тщательным образом изучим условия жизни и воспитания ребенка в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.