2020-02-21T10:36:10+03:00
Происшествия

Уголовное дело после крушения военного самолета Л-39 в Краснодарском крае прекратили

Об этом сообщили в Военном следственном управлении [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полетСамолет выполнял плановый учебно-тренировочный полетФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Следователи озвучили причину авиакатастрофы военного Л-39 на Кубани. Напомним, трагедия произошла 18 октября 2018 года недалеко от станицы Должанской в Краснодарском края. Самолет рухнул в Азовское море, совершая учебно-тренировочный полет на малых высотах. На борту находились лейтенанты Владислав Неледва и Андрей Середин. Это пилот-инструктор и слушатель курсов на базе ейского центра морской авиации.

Изначально на месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было. Спасательная операция продолжалась около двух суток, прерываясь только ночью. Летчиков искали более 200 человек, семь катеров и четыре вертолета. Однако найти живыми пилотов не удалось.

Л-39 упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега

Л-39 упал в районе Должанской косы в 1,5 км от берега

- Установлено, что крушение произошло из-за нарушений правил полетов, а также правил эксплуатации военных летальных аппаратов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Военном следственном управлении по Южному военному округу.

Причиной авиакатастрофы также рассматривали техническую неисправность боевой машины, однако эта версия не нашла своего подтверждения.

Найти летчиков живыми не удалось.

Найти летчиков живыми не удалось.

- На данный момент уголовное дело по факту катастрофы прекращено в связи со смертью экипажа, - добавили в Военном следственном управлении по Южному военному округу.

Напомним, самолет принадлежал Ейскому центру боевой подготовки летного состава ВМФ РФ. Здесь готовят летчиков для службы на авианесущих кораблях военно-морского флота.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодарском крае на месте крушения Л-39 нашли останки тела пилота

В субботу 20 октября стало известно, что на месте крушения учебного самолета Л-39 поисково-спасательная группа обнаружила останки тела погибшего летчика (читайте далее)

Жена разбившегося в Л-39 летчика: Этот человек был предписан мне судьбой

В тот день, 18 октября, он выполнял плановый учебно-тренировочный полет на малых высотах. Вместе с ним на борту находился и второй пилот - 23-летний летчик-инструктор Владислав Неледва (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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