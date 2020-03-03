Капитан «Локомотива-Кубани» передал призовые с Матча всех звезд на лечение тяжелобольного ребенка

Капитан «Локомотива-Кубани» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон направил призовые с Матча всех звезд Единой лиги на благотворительность.

Игрок «красно-зеленых» второй год подряд выиграл конкурс снайперов и, как и год назад, призовые передал в детский фонд «Анастасия». Вся сумма, а это 435 тысяч рублей (500 тысяч минус налоговые отчисления), пойдет на лечение семилетнего Анатолия Платонова из Невинномысска.

- Очень рад не только победе, но и очередной возможности сделать доброе дело, поэтому я не раздумывая отправил деньги в благотворительный фонд. В наше время очень остро стоит проблема социального неравенства и многим нужна помощь. Надеюсь, что в будущем все больше и больше людей будут проявлять подобную инициативу, и все вместе мы сможем сделать этот мир добрее и лучше. Хочу пожелать выздоровления Толику, верю, что моя небольшая помощь внесет лепту в его выздоровление! – рассказал Виталий Фридзон.

Толик был долгожданным ребенком, мальчик родился без правого ушка. Ему поставили тяжелый диагноз - микротия, атризия слухового прохода справа, кондуктивная тугоухость 4 степени, недоразвитие нижней челюсти, нейропатия лицевого нерва. Врачи сказали, что ребенок не будет слышать, а со временем у него будет прогрессировать асимметрия лица.

У Толика Платонова есть шанс победить недуг

После консультаций в разных клиниках у Толика появилась надежда, ему уже сделали четыре пластических операции по исправлению ассиметрии лица. Впереди еще одна – самая важная. Врачи американской клиники Global Hearing, которая имеет большой опыт, готовы за одну операцию восстановить слух, реконструировать ушную раковину и исправить дефект лица. Операция назначена на 4 ноября 2020 года Стоимость лечения 89 тысяч долларов, почти шесть миллионов рублей. 15 тысяч долларов родителя собрали своими силами, но полной суммы пока нет.

- Виталий вот уже второй год подряд поддерживает наших подопечных. В прошлый раз помощь получили трое ребят из разных городов России. Эти средства пошли на оплату необходимой операции и реабилитаций. Сейчас все силы брошены на сбор средств для Толика Платонова. Большой опыт работы специалистов клиники с такими детьми дает надежду на полное выздоровление. Спасибо Виталию за искренность, открытость и доверие. А еще за то, что вдохновляет своим примером нас и людей вокруг! – говорит Марина Шамара, президент Благотворительного Детского Фонда «Анастасия».

Помочь Толику справиться с недугом может каждый. Это можно сделать перейдя по ссылке.

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