Краснодарский гаишник, подозреваемый в вымогательстве денег у бизнесменов, требовал 30 000 рублей от тепловиков

После того, как следователи задержали 33-летнего сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караждяна и попросили сообщать им о других фактах вымогательства со стороны полицейского, к силовикам стали поступать новые жалобы.

Одна из них – от сотрудника «КраснодарТеплоЭнерго». Он рассказал силовикам, что гаишник еще летом 2019 года требовал с предприятия 30 000 рублей. Организация ремонтировала сети на одной из улиц Краснодара, все положенные знаки при работах на дороге были выставлены. Но Сероб Караджан, который приехал на место работ вместе со своим коллегой Вячеславом Элизбаровым, нашел, как развести на деньги организацию.

- Он заявил, что найдет нарушения и отроет дело, если тепловики не переведут ему 30 000 рублей, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Краснодарского края. – В общем, действовал гиашник по уже обкатанной схеме – грозился тем, что инициирует проведение проверки и заведет дело, если не получит нужную сумму. Новая информация по уголовному делу, заведенному в отношении полицейского, поступила 22 февраля.

А за день до этого, 21 февраля, начальника отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Краснодару, майора полиции Сероба Караджян и его коллегу старшего лейтенанта полиции 27-летнего Вячеслава Элизбарова уволили из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.

Напомним, сотрудника ГИБДД Краснодара Сероба Караджян задержали за вымогательство и получение взятки. В отношении сотрудника полиции возбудили несколько уголовных дел.

В Краснодаре сотрудник ГИБДД подозревается в получении взятки.

А началось расследование с дела краснодарской фирмы «Энергоресурс». С гендиректора этого предприятия Сероб Караджян вымогал 40 000 рублей за то, чтобы не создавать проблем бизнесмену. Потом выяснилось, что у другого индивидуального предпринимателя гаишники вымогал уже сумму побольше - миллион рублей.

В третьем случае он уже действовал не один, а вместе со своим коллегой.

- В июне 2019 года полицейские с целью личного обогащения вымогали взятки у представителей коммерческих предприятий, осуществляющих работы в Краснодаре по укладке ливневой канализации и по ремонту тепловых сетей, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова. И речь идет о суммах в 30 000 рублей и 50 000.

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